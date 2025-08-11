Associação em Curitiba promove Feijoada Beneficente com buffet completo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Associação Franciscana de Educação ao Cidadão Especial (AFECE) promoverá, no próximo sábado (16), a 2ª Feijoada Beneficente, em Curitiba. O evento será a partir das 11 horas, na sede da entidade, no bairro Tarumã. O valor arrecadado com a venda dos ingressos será totalmente revertido para ações da associação, que atende gratuitamente mais de 900 pessoas com deficiência nas áreas da saúde, educação e assistência social.

O cardápio inclui entrada (batidinha de vinho e caldinho de feijão), buffet (salada de folhas verdes, maionese, vinagrete, laranja, arroz branco, farofa, couve à mineira, torresmo banana à milanesa, feijoada completa com suínos, paio, calabresa, costelinha e lombo e feijoada vegetariana com feijão, cenoura, chuchu, batata e tofu) e sobremesa (sagu com creme, doce de abóbora e abóbora e abacaxi em calda).

Já as bebidas – chopp Baldoria, caipirinha, água com e sem gás e refrigerantes -, serão vendidas à parte.

A animação da 2ª Feijoada da Afece possui como destaque a apresentação do Bloco do Elvis, comandado por Rogério Cordoni, padrinho da entidade e que interpreta o eterno Elvis Presley. O show acontecerá das 12h às 12h40, trazendo clássicos do rock em ritmo de samba, além de samba rock, samba reggae e samba enredo. Na sequência, o grupo Samba e Amor subirá ao palco às 13h. Nos intervalos, o comando da festa será do DJ Júlio Cardoso.

Ingressos da 2ª Feijoada Beneficente da Afece

Os ingressos para o evento podem ser adquiridos via PIX. A chave é o email solidariedade@afece.org.br. Após o pagamento, é necessário enviar o comprovante para o WhatsApp da instituição: (41) 3366-5212. Em seguida, um voucher eletrônico será enviado para o comprador. Ele deverá ser apresentado na entrada, no dia do evento.

O valor do ingresso individual é R$ 70. Crianças de 6 a 12 anos pagam meia e de 0 a 5 anos a entrada é gratuita. No combo promocional dois ingressos saem a R$ 65 cada. Haverá também Drive-thru (retirada na sede da AFECE) por R$ 90, a porção serve duas pessoas.

Sorteio

Cada convite dá direito a participar do sorteio de um presente do Dia dos Pais. O número do ingresso será depositado em uma urna no dia do evento.

Serviço – 2ª Feijoada Beneficente da Afece

Dia: 16 de agosto

Hora: a partir das 11h

Local: Sede da Afece Rua Paulo Turkiewicz, 316 – Tarumã, Curitiba

Ingresso: R$ 70 / combo promocional com dois ingressos: R$ 65 cada / crianças de 6 a 12 anos: R$ 35 / crianças de 0 a 5 anos: entrada gratuita