Estoque de loja centenária que fechou em Curitiba vai a leilão

Ninguém se interessou pelo grande estoque e mobiliário da centenária empresa Irmãos Abage em um leilão ocorrido na semana passada em Curitiba. A loja fechou suas portas “de surpresa”, em março, encerrando uma das mais longevas empresas do ramo de materiais elétricos do Brasil. A avaliação inicial era de R$ 5.340.645,48. No entanto, um novo leilão tornou a oferta ainda mais atraente.

Na sexta-feira (15) acontece a segunda praça, com valor de venda com 50% de desconto sobre o valor da avaliação. Ou seja, quem quiser arrematar o estoque de produtos e todos os móveis da empresa pode pagar R$ 2.670.322,74.

Segundo o edital, os produtos ofertados “tratam-se de bens novos (estoque), porém, mesmo assim, pode haver bens desmontados, danificados, faltando peças e/ou sem caixa. Pode haver bens com data de validade vencida. Os bens serão entregues no estado em que se encontram, sem nenhuma garantia. Não é possível atestar o funcionamento dos bens”. Porém, os interessados podem visitar o local onde estão armazenados os bens para conferir visualmente o estado dos produtos.

Os interessados em participar do leilão podem acessar o site do leiloeiro para saber os detalhes e como participar!

