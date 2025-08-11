Acidente com Ligeirinho deixa motorista preso às ferragens e gera caos no trânsito em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O motorista de um Ligeirinho ficou cerca de uma hora preso às ferragens após um grave acidente na manhã desta segunda-feira (11), no bairro Rebouças, em Curitiba. O ônibus, que seguia pela canaleta da Avenida Marechal Floriano, foi atingido por um carro que fez uma conversão proibida na esquina com a Avenida Iguaçu.

Após a batida, o coletivo colidiu contra um poste e a estrutura de um casarão histórico. O trânsito ficou totalmente bloqueado para o resgate, e o motorista sofreu graves ferimentos nos pés.

De acordo com informações divulgadas pelo Bom Dia Paraná, da RPC, o coletivo se deslocava para a garagem depois de apresentar problemas mecânicos e, por isso, não transportava passageiros no momento do acidente.

Motorista ficou preso nas ferragens e foi retirado após uma hora de trabalho por parte dos bombeiros, foi um resgate bastante delicado, visto que o ônibus estava preso entre um poste destruído e a construção. O motorista ficou com ferimentos graves nos pés e foi encaminhado de ambulância ao hospital.

Segundo o Tenente Jean, do Batalhão de Polícia de Trânsito, o acidente foi bastante grave. “De acordo com uma testemunha um veículo Tucson foi tentar fazer a conversão à esquerda e acabou acertando o ônibus. Sinistro complexo com abalroamento lateral e, posteriormente, o ônibus colidiu contra um anteparo”, explicou o tenente.

Conversão proibida e caos no bairro

Ao chegar ao cruzamento, o ônibus colidiu com um automóvel que realizava a conversão à esquerda para acessar a Marechal Floriano. Conversão esta que é proibida e indicada por sinalização para quem vem pela Marechal Floriano Peixoto sentido Centro de Curitiba.

Com a força do impacto, o veículo de transporte coletivo ficou preso entre o poste e a fachada de um casarão localizado em frente à lateral da Casa Rosada, no bairro Rebouças.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o atendimento da ocorrência e o socorro ao condutor.

Bloqueio de avenida e canaleta

O grave acidente envolvendo o Ligeirinho no bairro de Curitiba exigiu o bloqueio total da canaleta da Marechal Floriano Peixoto. Por isso, a via lateral passou a ser utilizada pelos biarticulados, gerando um verdadeiro caos na região. Equipes da Setran orientam motoristas. A recomendação é, se possível, evitar a região.

