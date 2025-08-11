Falta de água atinge 11 bairros de Curitiba nesta segunda (11). Veja a lista!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta segunda-feira (11), a Sanepar realiza a higienização de um reservatório de água em Curitiba. A intervenção poderá causar desabastecimento temporário ou redução de pressão nos bairros Alto Boqueirão, Boqueirão, Pinheirinho, Xaxim, Ganchinho, Hauer, Sítio Cercado, Umbará, Tatuquara, Campo de Santana e Cidade Industrial.

Os trabalhos estão programados para começar às 8h. A previsão é de que o abastecimento volte ao normal apenas na manhã de terça-feira (12), já que o retorno da água ocorre de forma gradativa.

Na terça-feira (12), outra manutenção está prevista, desta vez afetando regiões do Sítio Cercado. A intervenção será realizada nas ruas Celeste Tortato Gabardo e Nova Esperança, das 9h às 21h. A normalização também será feita de forma gradual após a conclusão do serviço.

Recomendações

A Sanepar orienta que, durante o período de manutenção, os moradores das áreas afetadas utilizem a água tratada apenas para consumo essencial, como preparo de alimentos e higiene pessoal, evitando desperdícios. Atividades que demandem grande volume de água, como lavar calçadas ou veículos, devem ser adiadas.

O impacto será maior para imóveis que não possuem caixa-d’água. De acordo com a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), o ideal é que cada residência tenha um reservatório com capacidade mínima de 500 litros, suficiente para atender uma família de até quatro pessoas por 24 horas.

Ainda sem água após a manutenção? Reclame!

Caso o abastecimento não seja restabelecido após o prazo informado, o cliente pode entrar em contato com a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115 (ligação gratuita, disponível 24 horas). É necessário ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula do imóvel.

Outras informações sobre interrupções no fornecimento ou andamento das manutenções podem ser consultadas pelo aplicativo Sanepar Mobile, no portal Minha Sanepar ou no site oficial da companhia, no menu Para Clientes.