Ponte de Guaratuba atinge 70% de execução: veja andamento da obra

As obras da Ponte de Guaratuba, no litoral do Paraná, atingiram 70% de execução, segundo o boletim técnico de julho. Nesta etapa, foram realizados serviços de contenção no lado de Guaratuba, com solo grampeado, estaca raiz, tirantes e vigas de travamento, além da escavação para rebaixamento do morro no acesso à região de Caieiras.

O Consórcio Supervisor da obra prevê a movimentação de 200 mil metros cúbicos de terra entre escavação e aterro, além da execução de 50 mil metros quadrados de pavimentação, incluindo reforço das camadas de subleito, sub-base, base e revestimento asfáltico.

No lado de Guaratuba, a rotatória existente será remodelada para dividir o acesso ao centro da cidade e à praia de Caieiras. No acesso principal, o rebaixamento do morro e as contenções são feitos com técnicas que abrangem cerca de 10 mil metros quadrados de área.

Já no lado de Matinhos, as equipes avançam na drenagem e terraplenagem dos acessos que ligam a ponte à comunidade de Cabaraquara, próxima ao Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange.

Andamento da obra

No trecho estaiado, considerado o mais complexo, a infraestrutura das torres principais está finalizada. As primeiras aduelas típicas estão sendo concretadas pelo método dos balanços sucessivos. Em breve, será iniciada a instalação dos estaios. Confira, abaixo, como está o andamento da obra:

Quando a ponte de Guaratuba fica pronta?

Até agora foram concretadas 58 estacas de um total previsto de 64, entre os trechos estaiado e pré-moldado. A fabricação e instalação das vigas longarinas e das pré-lajes seguem avançadas para compor a superestrutura da ponte.

Na superestrutura, a fabricação das vigas longarinas pré-moldadas segue avançada, com 117 estruturas produzidas e 96 lançadas nas travessas. No trecho pré-moldado, foram lançadas 10 das 23 pré-lajes previstas para toda a ponte, que recebem revestimento de pavimento para o tráfego de veículos.

Com 1.244 metros de extensão, a ponte terá quatro faixas de tráfego, faixas de segurança, barreiras de concreto, calçadas com ciclovia e guarda-corpos nas extremidades. O investimento é de R$ 386,9 milhões, com entrega prevista para abril de 2026.

Também seguem em andamento os acessos viários que ligarão a ponte à PR-412. Cerca de 940 metros no lado de Guaratuba e 880 metros em Matinhos garantirão fluidez ao tráfego e integração ao sistema viário, totalizando 3,07 km de extensão somando a ponte.

Segundo o governador Ratinho Junior, o projeto representa uma conquista para o Litoral. “Estamos trabalhando dia e noite para concluir esse projeto grandioso no ano que vem. Com 70% da obra concluída, a ponte já está gerando mais expectativa de quem passa na região, ainda mais com o anúncio das novas obras de duplicação de acesso a Guaratuba pela BR-101, após o acordo com Santa Catarina”, afirmou.