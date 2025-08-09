Obras na linha férrea interditam ruas em Curitiba neste domingo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste domingo (10), a empresa Rumo realiza obras de manutenção na linha férrea localizada no bairro Cajuru, em Curitiba. Por conta dos trabalhos, as ruas Sargento Luiz Gonzaga Martins Ribas e Guilherme Walter Lowry ficarão totalmente interditadas na passagem em nível.

O bloqueio ocorrerá das 8h às 20h e estará devidamente sinalizado com placas, barreiras e cones instalados pela concessionária, para orientar motoristas, pedestres e ciclistas que circularem pela região.

No sentido bairro, a rota alternativa para os condutores será seguir pela Rua Eunice Bettini Bartoszeck, virar à esquerda na rua Atílio Pioto, acessar a BR-277, retornar pela própria rua Atílio Pioto e, então, entrar no bairro.

Já no sentido Centro, a orientação é trafegar pela rua Guilherme Walter Lowry, passar por baixo da BR-277 e seguir pela rua Alfredo Barcik. Em seguida, virar na rua Rivadávia Fonseca de Macedo, entrar na rua Antônio Moreira Lopes e, por fim, retornar à BR-277.