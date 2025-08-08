Festival Paulo Leminski confirma Lenine, Jards Macalé e mais

Depois de bombar na estreia celebrando os 80 anos de um dos maiores gênios da cultura brasileira, o Festival Paulo Leminski já tem data marcada para sua segunda edição.

No dia 30 de agosto, a partir das 16 horas, a Pedreira Paulo Leminski – maior palco a céu aberto da América Latina – será local de uma celebração ao legado do poeta curitibano que revolucionou a literatura com sua linguagem inovadora e atemporal. Leminski, aquele que ficou conhecido como o “poeta pop”, transcendeu fronteiras como escritor, músico, crítico, compositor, jornalista, publicitário, tradutor e professor, virando referência cultural no Brasil e no mundo.

+ Leia mais MON promove oficina sensorial para bebês na próxima semana

No line-up, grandes nomes da música brasileira que foram influenciados pela obra do poeta vão se apresentar em diferentes manifestações artísticas. Para a criançada, tem programação garantida no Espaço Sesc, além da operação gastronômica.

Quer garantir seu ingresso? Já está tudo disponível pelo Shotgun, com valores a partir de R$40 (meia-entrada), mais taxa. Ah, e crianças até 12 anos não pagam.

Música boa pra celebrar o poeta

Entre os confirmados está Lenine, aquele gênio da MPB que já levou sete Grammys Latino pra casa. O cantor e compositor vai apresentar sucessos como “Simples Assim”, “Envergo, mas não quero”, “O Silêncio das Estrelas”, “Jack Soul Brasileiro” e “Hoje eu quero sair só”. No palco, ele estará acompanhado por Bruno Giorgi (baixo, bandolim, programações e voz), Pantico Rocha (bateria) e Gabriel Ventura.

Outra lenda confirmada é Jards Macalé com o show “Coração Bifurcado”, nome do seu álbum mais recente. Com 50 anos de estrada, o cantor vai misturar novidades como “Amor in Natura”, “A Arte de Não Morrer” e “O Amor Vem da Paz” com clássicos tipo “Movimento dos Barcos”, “Soluções” e “Mal Secreto”. Ele sobe ao palco com Navalha Carrera (guitarra), Lelena Anhaia (baixo), Aline Gonçalves (sopros), Victoria dos Santos (percussão) e Flavia Belchior (bateria).

E tem representante curitibana no festival! Raissa Fayet, cantora e compositora que já trabalhou com Maria Gadú, Francisco El Hombre e Letícia Sabatella, vai apresentar sucessos do álbum “Rá”, lançado em 2017, além dos singles mais recentes “Chamado”, “Derrubar o Cistema” e “Floresta”, que farão parte do seu novo disco “Raízes”, previsto para este ano.

O festival também traz o projeto “Leminskanções”, idealizado pela filha do poeta, Estrela Leminski, junto com o músico e produtor Téo Ruiz. Lançado como álbum duplo em 2014, o trabalho reúne 25 faixas e é considerado a compilação mais completa da obra musical de Leminski. Em 2024, ganhou novos arranjos para celebrar os 80 anos do poeta. Agora, em 2025, quando ele completaria 81 anos, Estrela apresentará canções inéditas que farão parte de um disco em parceria com o produtor Gustavo Ruiz.

Nos intervalos entre os shows, quem comanda o palco é o DJ Tahira, com um set cheio de influências brasileiras, africanas e latinas. Produtor e DJ com mais de 30 anos de carreira, Tahira já tocou em festivais como Glastonbury (Inglaterra), Montreux Jazz Festival (Suíça), Boiler Room (Brasil) e muitos outros pelo mundo. Os mestres de cerimônia serão a drag queen Juana Profunda e o comunicador Heitor Humberto.

O Festival Paulo Leminski é uma realização do Instituto Paulo Leminski e Whois Produções, com patrocínio da Itaipu Binacional, e apoio da Cerveja Praya, Fecomércio PR e Sesc, Fundação Cultural de Curitiba, Prefeitura de Curitiba e Secretaria de Turismo do Paraná.