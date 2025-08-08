MON promove oficina sensorial para bebês na próxima semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem disse que a arte é apenas para os adultos? O Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba, promove na próxima quinta-feira (14) uma oficina sensorial para bebês de um a dois anos.

Com a temática “Quantos mundos cabem dentro de um espelho?”, os bebês poderão criar e explorar os reflexos por meio de cores, formas e luzes. A experiência custa a partir de R$ 18 e os ingressos limitados podem ser comprados pela internet.

De acordo com o MON, a experiência começa no Espaço de Oficinas, onde o público participará de dinâmicas corporais e sensoriais. Em seguida, será conduzido para a rampa, onde poderá fazer parte de uma oficina de desenho e projeção, partindo das expressões e inspirações individuais. Os materiais utilizados serão: espelhos, giz de cera e diferentes tipos de papéis.

Cada ingresso garante a presença de um bebê e um responsável. Segundo o MON, é permitida a presença de até dois acompanhantes por criança, mas neste caso, o segundo deve adquirir o ingresso comum de acesso ao museu.

Serviço:

Onde: Rua Mal. Hermes, 999 – Centro Cívico – Curitiba

14 de agosto

14 de agosto Horário: 10h30 às 11h30

10h30 às 11h30 Valor: a partir de R$ 18