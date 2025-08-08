Começam as obras de novo hospital infantil em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na sexta-feira (08), a Universidade Federal do Paraná e o Complexo Hospital de Clínicas fizeram o lançamento oficial da campanha em prol da construção do Instituto Pediátrico, que será chamado de HCzinho. O espaço vai beneficiar crianças não apenas de Curitiba e do Paraná, mas de todo o País, uma vez que o hospital já recebe pacientes de alta complexidade vindos dos mais diversos estados brasileiros.

A previsão é que a obra tenha um custo total de R$ 250 milhões e deve ser entregue dentro de quatro anos. Até o momento foram arrecadados R$ 70 milhões por meio de doações vindas de diversas instituições, como Itaipu Binacional, Secretaria de Saúde do Estado do Paraná e Assembleia Legislativa do Paraná.

Com a construção do novo hospital, o número de leitos para internação no Complexo HC vai saltar de 30 para 120; as vagas na Unidade de Terapia Intensiva passarão das atuais 8 para 35, além da oferta de duas novas salas de cirurgia.

De acordo com Domingos Murta, presidente da Associação dos Amigos do HC, a participação da sociedade é de extrema importância para que o projeto saia do papel.

“Os Amigos do HC estão à frente de várias ações para captação de recursos e contamos com toda comunidade, empresas, representantes políticos e governamentais para nos auxiliar na realização deste projeto. A construção do HCzinho é um sonho que será realizado e que beneficiará crianças de todo o Brasil, que terão tratamento de altíssima qualidade, com o conforto e acolhimento que merecem”, afirma Murta.

A diretora da unidade de jornais do Grupo Paranaense de Comunicação (GRPCom), Ana Amélia Filizola, participou da solenidade que marcou o início das obras.