Família vive drama na RMC com avanço de mega obra na Rodovia dos Minérios

Em menos de 15 dias, uma família que vive há meio século no mesmo endereço, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, terá que deixar o terreno onde construiu sua história. O motivo é a duplicação da Rodovia dos Minérios (PR-092), obra gigante estadual que vai passar exatamente pela área onde ficam as três casas da família. O problema é que, segundo os moradores, o valor de indenização oferecido pelo Estado não é suficiente para que consigam adquirir imóveis do mesmo padrão e localização.

Edneia Silva Pereira, de 42 anos, mora desde que nasceu na rua Raquel Cândido de Siqueira, próxima ao futuro entroncamento com a Rodovia do Calcário (PR-509). No mesmo terreno vivem o pai, o irmão e a irmã. A propriedade da família está incluída no projeto de revitalização da rodovia, que prevê o alargamento da alça de acesso nesse trecho.

“A gente mora aqui há muitos anos, e agora querem pagar um preço que não permite a compra de outro lugar próximo. Meu pai tem 82 anos, está sempre precisando de médico, cuidando da saúde, e eu não quero morar longe, onde não tenha hospital ou farmácia próximos para atender às necessidades dele”, conta Edineia.

A região é residencial, mas cercada de comércios e serviços como supermercados, farmácias, escola e UPA 24h. Tudo que garante qualidade de vida para a família, especialmente para o pai idoso e o filho, que é autista.

“Tenho um menino que é autista e estuda no colégio aqui perto. Não quero mudar ele. Para um autista, trocar de escola e de ambiente é um sofrimento. Ele já não entende muito bem, e isso complica para nós. Essa é a nossa grande luta aqui”, lamenta.

Endereço da família será desapropriado

De acordo com decreto de desapropriação do Governo do Paraná, a área será utilizada para a duplicação e restauração da PR-092. Documentos enviados à família em setembro de 2024 e março de 2025 indicam o valor oferecido: R$ 661.727,05 por um terreno de 360 m².

No local existem três casas de 140 m², 63 m² e 97 m². O valor proposto considera o terreno e as benfeitorias. O montante, no entanto, será dividido entre três núcleos familiares, restando cerca de R$ 220 mil para que Edineia compre outro imóvel.

A família contesta a oferta, afirmando que ela está abaixo do valor de mercado. Segundo o Instituto Paranaense de Pesquisa e Desenvolvimento do Mercado Imobiliário e Condominial (Inpespar), terrenos na região custam entre R$ 800 e R$ 900 o m².

Caso haja construção, o valor varia conforme o estado de conservação, mas geralmente é inferior ao do terreno. No caso de Edineia, considerando essa média e a área da propriedade, a diferença estimada para comprar outro imóvel equivalente fica entre R$ 86 mil e R$ 120 mil.

“Hoje em dia, para conseguir alguma coisa, não é fácil. A gente só pede que o governo olhe por nós e pague um preço justo. Não estamos exigindo dinheiro; eles podem nos dar uma casa com terreno, próximo de onde moramos. A obra é uma benfeitoria para todos, como eles mesmos disseram, e queremos ajudar para que o município cresça e as coisas aconteçam. Mas eles também não podem nos prejudicar, oferecendo um valor que depois não nos permita ter o mesmo no futuro. Essa é a nossa indignação”, completa Edineia.

Jogo de interesses

O trecho da obra que atinge o terreno da família inclui a duplicação de 1.280m do perímetro urbano de Almirante Tamandaré e a construção de um viaduto no entroncamento com a PR-509. A desapropriação, prevista na Lei nº 3.365/41, é utilizada quando o poder público entende que uma obra trará benefícios coletivos, prevalecendo o interesse público sobre o particular.

“Nos casos em que houver interesse do Estado para benefício de toda a comunidade, uma parcela pode vir a sofrer diminuição de seu patrimônio, com direito a justa indenização, conforme consta no no art. 5º, inc. XXIV”, explica o advogado Mestre em Direito que atua com direito imobiliário e urbanístico, Lucas Raphael de Souza Mano.

O processo de desapropriação segue etapas definidas. Primeiro, o imóvel é declarado de utilidade pública. Depois, os proprietários recebem a notificação com a proposta de indenização. A partir daí, pode haver um acordo direto ou o caso seguir para a Justiça.

Em alguns casos, ocorre a chamada imissão provisória na posse, quando o Estado assume o imóvel antes do encerramento do processo. Por fim, o juiz dá a sentença final e fixa o valor da indenização com base em perícias e documentos. O momento mais crítico para o morador é logo após receber a proposta. É quando começa a contar o prazo de 15 dias para apresentar recurso administrativo, caso discorde do valor ofertado.

O cálculo da indenização é feito a partir de um estudo da área, considerando o valor de mercado. São usados laudos técnicos e avaliações urbanísticas que levam em conta a localização e as possíveis benfeitorias. “É bem comum que as pessoas nessa situação considerem injusto o valor ofertado. Nesse caso, elas têm 15 dias, após a oferta, para se manifestar, declarando a sua insatisfação com o valor”, explica o advogado.

Se não houver acordo, a saída é recorrer à Justiça. Um perito avalia o imóvel para determinar o preço justo. Dependendo da obra, os moradores podem ter que deixar a casa mesmo com o processo em andamento. “Não é um problema para o resultado final, mas acaba impactando a organização financeira da família”, conclui o especialista.

Prazo batendo à porta

Temendo perder tudo, a família de Edineia decidiu aceitar a proposta. No entanto, nas últimas semanas, a família recebeu intimação para deixar o imóvel até esta sexta-feira (8), sem o pagamento. O advogado conseguiu estender o prazo de desocupação para 15 dias, contados a partir de terça-feira (5).

“Nosso advogado disse que pagariam 80% do valor nesse momento. Com isso, nós três mal conseguimos dar entrada em uma casa. Como vamos procurar algo em 15 dias sem ter nada em mãos?”, questiona Edineia.

Para garantir o valor, Edineia ainda teve que concluir o pagamento do IPTU da propriedade para gerar a certidão negativa de imóvel, que comprova a inexistência de ônus, como dívidas ou pendências financeiras. Com essa documentação, a família pode adiantar a solicitação do pagamento.

Além de Edineia, outras famílias estão em situação semelhante. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), as obras na rua Raquel Cândido de Siqueira têm início imediato e aguardam apenas a liberação judicial das áreas afetadas. Neste trecho, cinco imóveis estão em processo de desapropriação.

E aí, autoridades?

Em resposta à Tribuna, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), vinculado à Secretaria Estadual de Logística e Infraestrutura, “os valores das indenizações nos processos de desapropriação são definidos com base em laudos técnicos elaborados por profissionais habilitados, de acordo com as diretrizes da ABNT NBR 14.653, considerando o valor de mercado dos imóveis, suas características físicas (terreno, benfeitorias, construções) e demais elementos previstos na legislação vigente”.

O DER-PR ainda completou que, após sua elaboração, os laudos são submetidos à apreciação e aprovação da Comissão de Avaliação e Desapropriação do DER/PR e, posteriormente, apresentados aos expropriados. Caso o expropriado não concorde com o valor ofertado, é assegurado o direito de discuti-lo judicialmente, conforme previsto na legislação.

Sobre uma possibilidade de reassentamento ou renegociação, o DER-PR disse que “em cumprimento ao que determina a Lei de Desapropriação, o proprietário é notificado, apresentando a ele a oferta de indenização. Nesta esfera, não é possível negociação. Em caso de recusa, a desapropriação se dá via judicial, onde o juiz é quem determina o valor a ser indenizado após a realização de perícia judicial.

Em caso de identificação de famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, realizada por meio de Estudo de Sócio Vulnerabilidade, o DER/PR dispõe de uma Política de Reassentamento que é aplicada nos casos e modalidades previstas em lei.

Nos casos em que a desapropriação é judicializada em razão de discordância do expropriado quanto ao valor da indenização, o DER/PR realiza o depósito judicial do valor correspondente ao laudo de avaliação, ou ao maior valor avaliado – como é o caso da família mencionada, em que o DER/PR avaliou a propriedade em R$ 661.727,05, mas a avaliação prévia judicial apontou o valor menor de R$ 576.805,40.

Conforme o art. 33 do Decreto-Lei nº 3.365/41, o expropriado poderá levantar até 80% do valor depositado, mediante autorização expressa do juízo. O valor remanescente é liberado após a conclusão do processo judicial, com a definição final da indenização.

Os prazos para liberação do depósito estão sujeitos à tramitação processual e decisões judiciais, não cabendo ao DER/PR estipular datas fora do que está previsto nos autos“, conclui a nota.

