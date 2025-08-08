Acidente gera fila impressionante com 40 biarticulados em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A manhã desta sexta-feira (08) começou agitada no bairro Cristo Rei. Por volta das 7h30, um carro invadiu a canaleta exclusiva de ônibus na Avenida Presidente Afonso Camargo, provocando um acidente que deixou o veículo completamente destruído e causou uma situação inusitada no transporte coletivo de Curitiba.

O motorista do automóvel ficou ferido e precisou de atendimento médico imediato. Segundo informações do Batalhão de Polícia de Trânsito (Bptran), ele relatou ter se perdido na avenida antes de invadir o canteiro e, na sequência, a canaleta exclusiva.

O impacto também afetou passageiros do transporte coletivo. Uma passageira da linha Rui Barbosa/Pinhais precisou ser encaminhada ao hospital. Outra pessoa que estava no mesmo ônibus também sofreu ferimentos leves, mas dispensou atendimento médico.

O mais impressionante, no entanto, foi o congestionamento formado na canaleta. Com a via totalmente bloqueada, cerca de 40 ônibus biarticulados formaram uma fila gigantesca, conforme informou o Bptran. Uma verdadeira “procissão de vermelhinhos” parados na canaleta, algo bem raro de se ver na capital paranaense.

Aliás, acidentes envolvendo veículos particulares nas canaletas exclusivas não são tão incomuns em Curitiba, mas raramente causam transtornos desta magnitude, especialmente em horário de pico.

Vale lembrar que a invasão de canaletas exclusivas, além de perigosa, é uma infração de trânsito grave.

Local teve outro acidente grave recentemente

Recentemente outro acidente registrado quase que no mesmo local gerou outra cena impressionante e com muitos feridos. Um motorista de fora acabou invadindo a canaleta e batendo de frente contra um vermelhão. O acidente foi flagrado em vídeo: Confira aqui!

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉