Acidente com biarticulado deixa feridos e bairro de Curitiba com nó no trânsito; Vídeo!

Um acidente envolvendo um carro e um biarticulado no bairro Juvevê, em Curitiba, deixou o trânsito no bairro ainda mais caótico. A colisão foi entre um veículo Nivus e um biarticulado. Três pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico no local.

A colisão ocorreu bem no cruzamento da Rua Manuel Eufrásio com a Avenida João Gualberto. Como houve bloqueio da canaleta, outros ônibus biarticulados e ligeirinhos que passam por ali precisaram sair da canaleta e seguir caminho pela Avenida João Gualberto. O acidente envolveu um biarticulado da linha Santa Cândida/Capão Raso.

O acidente gera um nó gigantesco no trânsito do bairro de Curitiba, que já sofre grande congestionamento por causa do bloqueio na Avenida Cândido de Abreu para o evento Red Bull ShowRun, neste final de semana.

Ambulância, passageiro na rua e caos!

Três pessoas ficaram feridas no acidente, sendo uma delas motorista do Nivus, de 19 anos, e outros dois passageiros. Duas ambulâncias do Samu foram deslocadas para o local para atendimento. Por sorte o acidente não foi ainda mais grave porque o ônibus estava em baixa velocidade, recém saído de uma estação tubo próxima.

Em um papo com a Tribuna, Mauro Machado, motorista de ônibus, contou que este foi o primeiro acidente dele na carreira de 20 anos como motorista de ônibus. “Ela saiu de trás do ônibus e eu não tive visão. Graças a Deus vítimas com ferimentos leves”, disse.

A motorista do carro contou para a Tribuna que este não é o seu caminho habitual. Ela entrou na Rua Manuel Eufrásio para desviar do transito intenso. O acidente ocorreu depois que ela passou por trás de um ônibus, vindo de encontro de “sopetão” com o biarticulado que tinha acabado de arrancar.

