Curitiba amanhece gelada com 4ºC neste sábado; pode gear no domingo?

O fim de semana de Dia dos Pais começou com queda acentuada nas temperaturas. Em Curitiba, a mínima registrada na manhã deste sábado (09) foi de 4,7 ºC. Em comparação com a sexta-feira (08), quando os termômetros marcaram 12,2 ºC, a redução foi de cerca de 7,5 ºC em apenas 24 horas.

No interior do Paraná, algumas cidades amanheceram com temperaturas negativas. Em General Carneiro, a mínima chegou a -1,5 ºC, a menor registrada neste sábado. Em Palmas e Guarapuava, os termômetros marcaram -1,2 ºC e -0,3 ºC, respectivamente.

Durante a tarde, o tempo deve permanecer firme em Curitiba, sem previsão de chuva. No entanto, ventos do sul e do sudoeste contribuem para a permanência da sensação de frio. Os termômetros não devem ultrapassar os 13 ºC.

Apesar do frio intenso, não houve formação de geada. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a umidade do solo, resultado das últimas chuvas, e o comportamento dos ventos impediram o fenômeno.

Dia dos pais ainda pode ter geada em Curitiba

Para domingo (10), a previsão indica mínima próxima de 3 ºC em Curitiba, com possibilidade de geada fraca. A máxima deve subir para 16 ºC, ainda sem expectativa de chuva.

Na metade sul do Paraná, especialmente entre o Sudoeste e os Campos Gerais, o risco de geada é moderado. Já no norte do estado, o fenômeno deve ocorrer de forma isolada e com menor intensidade.

A massa de ar polar sobre o Paraná ganha força e ainda mantém as mínimas abaixo dos 5 ºC, inclusive em cidades do Norte e Noroeste. A formação de um ciclone extratropical no litoral do Rio Grande do Sul deve intensificar o frio, trazendo também um pouco de umidade.