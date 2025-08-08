Pais ganham ingressos em cinema de shopping de Curitiba neste domingo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste Dia dos Pais, o Cineflix do Shopping Curitiba preparou uma surpresa especial para as famílias curitibanas. No domingo (10), pais acompanhados de seus filhos terão entrada gratuita em todas as sessões do cinema. A promoção é exclusiva para compras realizadas diretamente na bilheteria do local.

Os cinéfilos poderão aproveitar a oportunidade para conferir os lançamentos em cartaz, que incluem sucessos como “Superman”, “Quarteto Fantástico – Primeiros Passos” e “Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda”. Além desses, a programação conta ainda com “Amores Materialistas”, “Drácula: Uma História De Amor Eterno” e “A Hora Do Mal”.

O Cineflix do Shopping Curitiba oferece uma experiência cinematográfica de alta qualidade, com três salas de exibição equipadas com poltronas reclináveis ultra confortáveis, sistema de som Dolby digital 7.1 e projetores a Laser Christie. A rede se destaca por ser a primeira 100% digitalizada do país e pioneira na implementação do sistema 1Line!, que utiliza fila única para a compra de ingressos e itens da bomboniere.

Para ficar por dentro das novidades e programação do Cineflix Cinemas no Shopping Curitiba, os interessados podem acessar o site www.cineflix.com.br.

Serviço:

Dia dos Pais Cineflix

Data: Domingo (10/8)

Local: Cineflix Shopping Curitiba

Endereço: Shopping Curitiba, Piso L4, Rua Brigadeiro Franco, 2.300, Centro

Contato: (41) 3026-1000



Site: www.shoppingcuritiba.com.br

Redes sociais: @shoppingcuritiba | www.facebook.com/ShoppingCuritiba