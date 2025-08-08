Corrida do Hospital Pequeno Príncipe muda trânsito neste domingo em Curitiba

Vai sair de casa domingo (10)? Então se prepare, pois neste dia ocorre a Corrida do Hospital Pequeno Príncipe 2025, em Curitiba. O evento contará com a presença de aproximadamente 2,8 mil participantes, o que impactará o trânsito nos bairros Água Verde e Rebouças.
De acordo com a Prefeitura de Curitiba, a largada está prevista para às 7h, na praça Afonso Botelho, com encerramento por volta das 8h30. A prova contará com dois percursos: de 5 km e 10 km.
A Superintendência de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito realizará bloqueios temporários nas seguintes vias neste domingo (10):
Percurso 10km
- Rua Buenos Aires (largada);
- Rua Brasílio Itibere;
- Rua Nunes Machado;
- Rua Chile;
- Rua Professor Assis Gonçalves;
- Rua Francisco Negrão;
- Avenida Kennedy;
- Rua Augusto de Mari;
- Rua Ponta Grossa;
- Rua Arion Niepce da Silva;
- Rua Guilherme Pusgley;
- Rua Brasílio Itibere;
- Rua Buenos Aires (chegada).
Percurso 5km
- Rua Buenos Aires (largada);
- Rua Brasílio Itibere;
- Rua Nunes Machado;
- Rua Chile;
- Rua Professor Assis Gonçalves;
- Rua José Cadilhe;
- Rua Guilherme Pusgley;
- Rua Brasílio Itibere;
- Rua Buenos Aires (chegada).
Conforme a prefeitura, moradores e comerciantes da área poderão acessar as vias mediante apresentação de documento que comprove vínculo com o perímetro. A previsão é de aumento de tráfego na região durante o período da corrida.
Doze linhas de ônibus também terão que passar por desvios das 5h às 13h para a realização da corrida.