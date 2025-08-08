Água Verde e Rebouças

Corrida do Hospital Pequeno Príncipe muda trânsito neste domingo em Curitiba

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Carol Maltaca SECOM Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 08/08/25 17h56
Corrida
Foto: José Fernando Ogura/SECOM

Vai sair de casa domingo (10)? Então se prepare, pois neste dia ocorre a Corrida do Hospital Pequeno Príncipe 2025, em Curitiba. O evento contará com a presença de aproximadamente 2,8 mil participantes, o que impactará o trânsito nos bairros Água Verde e Rebouças.

De acordo com a Prefeitura de Curitiba, a largada está prevista para às 7h, na praça Afonso Botelho, com encerramento por volta das 8h30. A prova contará com dois percursos: de 5 km e 10 km. 

+ Leia mais

A Superintendência de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito realizará bloqueios temporários nas seguintes vias neste domingo (10):

Percurso 10km

  • Rua Buenos Aires (largada);
  • Rua Brasílio Itibere;
  • Rua Nunes Machado;
  • Rua Chile;
  • Rua Professor Assis Gonçalves;
  • Rua Francisco Negrão;
  • Avenida Kennedy;
  • Rua Augusto de Mari;
  • Rua Ponta Grossa;
  • Rua Arion Niepce da Silva;
  • Rua Guilherme Pusgley;
  • Rua Brasílio Itibere;
  • Rua Buenos Aires (chegada).

Percurso 5km

  • Rua Buenos Aires (largada);
  • Rua Brasílio Itibere;
  • Rua Nunes Machado;
  • Rua Chile;
  • Rua Professor Assis Gonçalves;
  • Rua José Cadilhe;
  • Rua Guilherme Pusgley;
  • Rua Brasílio Itibere;
  • Rua Buenos Aires (chegada).

Conforme a prefeitura, moradores e comerciantes da área poderão acessar as vias mediante apresentação de documento que comprove vínculo com o perímetro. A previsão é de aumento de tráfego na região durante o período da corrida.

Doze linhas de ônibus também terão que passar por desvios das 5h às 13h para a realização da corrida.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna