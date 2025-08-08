Corrida do Hospital Pequeno Príncipe muda trânsito neste domingo em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Vai sair de casa domingo (10)? Então se prepare, pois neste dia ocorre a Corrida do Hospital Pequeno Príncipe 2025, em Curitiba. O evento contará com a presença de aproximadamente 2,8 mil participantes, o que impactará o trânsito nos bairros Água Verde e Rebouças.

De acordo com a Prefeitura de Curitiba, a largada está prevista para às 7h, na praça Afonso Botelho, com encerramento por volta das 8h30. A prova contará com dois percursos: de 5 km e 10 km.

+ Leia mais Curitiba recebe 3ª edição da corrida solidária Run For Health

A Superintendência de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito realizará bloqueios temporários nas seguintes vias neste domingo (10):

Percurso 10km

Rua Buenos Aires (largada);

Rua Brasílio Itibere;

Rua Nunes Machado;

Rua Chile;

Rua Professor Assis Gonçalves;

Rua Francisco Negrão;

Avenida Kennedy;

Rua Augusto de Mari;

Rua Ponta Grossa;

Rua Arion Niepce da Silva;

Rua Guilherme Pusgley;

Rua Brasílio Itibere;

Rua Buenos Aires (chegada).

Percurso 5km

Rua Buenos Aires (largada);

Rua Brasílio Itibere;

Rua Nunes Machado;

Rua Chile;

Rua Professor Assis Gonçalves;

Rua José Cadilhe;

Rua Guilherme Pusgley;

Rua Brasílio Itibere;

Rua Buenos Aires (chegada).

Conforme a prefeitura, moradores e comerciantes da área poderão acessar as vias mediante apresentação de documento que comprove vínculo com o perímetro. A previsão é de aumento de tráfego na região durante o período da corrida.

Doze linhas de ônibus também terão que passar por desvios das 5h às 13h para a realização da corrida.