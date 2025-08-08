Curitiba recebe 3ª edição da corrida solidária Run For Health

A capital paranaense será palco de mais uma grande celebração à vida saudável e à solidariedade. No dia 28 de setembro (domingo), acontece a 3ª edição da corrida de rua Run For Health. Neste ano, a corrida conta com incentivo da Lei de Incentivo ao Esporte, ampliando o impacto social da ação.

Criada com o propósito de incentivar hábitos saudáveis, aproximar a comunidade e contribuir com causas sociais, a Run For Health já se consolidou no calendário esportivo de Curitiba como um evento que vai além da prática esportiva. Cada inscrição é revertida em cestas básicas doadas a famílias em situação de vulnerabilidade social, reforçando o caráter solidário da prova.

A largada será às 7h na Arena da Baixada, com provas nas modalidades: 5 km e 10 km individual, 5 km e 10 km duplas mistas, 5 km e 10 km por grupo (quintetos), infantil (crianças de 4 a 14 anos, com provas de 100 a 800 metros) e AcD (atletas com deficiência – visual ou cadeirantes, 5km e 10 km).

>>> Inscrições e o regulamento completo podem ser obrigado neste link!

Todos os inscritos recebem um kit com chip de cronometragem, camiseta oficial, número de peito e brindes exclusivos. A corrida tem duração máxima de 1h30 e é organizada pela SPORTION, agência especializada em provas esportivas, garantindo excelência na organização, segurança e suporte aos atletas.

Ajuda ao próximo

Apresentada pelo Grupo Risotolândia, uma das maiores empresas de refeições coletivas do país, a corrida segue com seu caráter beneficente. Em 2023, o valor arrecadado foi convertido em 540 cestas básicas destinadas a comunidades carentes. Em 2024, o resultado permitiu a doação de 950 cestas de alimentos não perecíveis e a expectativa para este ano é de um impacto ainda maior com o apoio de empresas parceiras, patrocinadores e da sociedade.

Todos os participantes que cruzarem a linha de chegada receberão medalhas, e os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados com troféus. Na categoria KIDS, todas as crianças também recebem medalhas, valorizando o incentivo ao esporte desde cedo.

Valores de inscrição:

Individual 5 km e 10 km: R$ 110+ taxa

Dupla mista (5 km): R$ 190 + taxa

Quinteto (grupo): R$ 480 + taxa



60 anos ou mais: R$ 110 + taxa (individual)

AcD: R$ 60 + taxa (individual)

Kids (4 a 14 anos): R$ 50 + taxa

Grupos e assessorias: condições especiais a partir de 10 inscrições (11ª cortesia)