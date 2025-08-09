Ataques de vândalos destroem 39 ipês em Curitiba; mudas são replantadas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No início da semana, uma ação de vândalos danificou 39 ipês na rua Waldemar Loureiro Campos, no bairro Boqueirão, em Curitiba. Na sexta-feira (08), a prefeitura realizou o replantio de novas mudas, devolvendo um dos cartões-postais da cidade.

As árvores replantadas são da mesma espécie das que foram vandalizadas: ipês-amarelos-miúdos. Elas foram colocadas ao longo da rua Waldemar Loureiro, entre as ruas Doutor Danilo Gomes e Cristiano Strobel.

Essa espécie pode atingir entre 20 e 30 metros de altura, com diâmetro entre 40 e 60 centímetros. Além da beleza, os ipês contribuem para a purificação e umidade do ar, ajudam a controlar a temperatura urbana e favorecem a polinização. Também servem de abrigo e alimento para diversas espécies.

Ipês vandalizados vão passar por processo de recuperação

As árvores que tiveram os troncos quebrados serão levadas para o Horto Municipal da Barreirinha. Lá, passarão por um processo de recuperação para, futuramente, retornarem aos parques, bosques e praças de Curitiba. Algumas das árvores vandalizadas já estavam bem desenvolvidas e até florindo.

“Essas mudas foram plantadas nos primeiros meses de 2024 e tinham cerca de seis anos de vida. Passaram cinco anos no Horto da Barreirinha e mais um ano nas calçadas da Waldemar”, explicou o técnico Roberto Salgueiro, do Horto Municipal da Barreirinha.

Vandalizar árvores é crime

Curitiba tem a meta de plantar 500 mil novas árvores nos próximos quatro anos pelo programa Meio Milhão de Árvores. Desde janeiro deste ano, foram plantadas 100 mil mudas na cidade.

Mesmo com essa iniciativa, o vandalismo ainda é uma ameaça constante à arborização viária. Embora não seja o problema mais grave atualmente, “são casos isolados que, quando acontecem, causam indignação tanto na população quanto em nós, que cuidamos desses plantios”, afirmou Salgueiro.

Quem presenciar atos de vandalismo, como a destruição de mudas, pode denunciar. A denúncia pode ser feita pelo telefone 156, da Central de Atendimento da Prefeitura, ou pelo 153, da Guarda Municipal.