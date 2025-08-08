Marginais detonam carro de Associação de Deficientes em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um carro utilizado pela Associação de Deficientes Físicos do Paraná (ADFP) foi arrombado por criminosos na madrugada desta sexta-feira (08), no Alto da XV, em Curitiba. Câmeras no local registraram a ação de dois suspeitos que ainda não foram identificados pela polícia. Assista ao vídeo.

De acordo com o presidente da ADFP, Alexandre Salum de Oliveira, os suspeitos teriam quebrado o vidro, amassado a lataria e levado ferramentas, pneu reserva, tela multimídia, cabos do sistema eletrônico e a bateria do veículo. Conforme Oliveira, o prejuízo estimado é de R$ 5 mil para a instituição.

+ Leia mais Idosos são encontrados em asilo irregular na Grande Curitiba; casal é preso

Pelas imagens é possível ver que, por volta das 3 horas da madrugada, a dupla invade o local após arrombarem o portão. Em seguida, eles se aproximam do veículo e quebram o vidro da porta traseira. Um dos suspeitos chega a se sentar durante o crime, como se estivesse “descansando” para então dar continuidade ao plano.

Em seguida, o mesmo suspeito invade o carro e comete o furto com a ajuda do comparsa que vigiava o local escorado na parede. No fim do vídeo, é possível ver que eles escondem todo o material em panos e fogem andando tranquilamente.

De acordo com Oliveira, a instituição já havia notado uma tentativa de arrombamento frustrada na segunda-feira (04).

O caso desta sexta (08) foi registrado em Boletim de Ocorrência e, conforme a Polícia Militar, o caso é investigado pela Polícia Civil.

Carro ajudava pessoas com deficiência

A ADFP é uma instituição sem fins lucrativos que atua na assistência e reabilitação de pessoas com deficiência física desde 1979. Todos os atendimentos oferecidos no local são gratuitos e contam com a ajuda de voluntários.

Para Oliveira, a situação é desesperadora, pois o veículo era utilizado na locomoção das pessoas atendidas pela associação. Segundo o presidente, a sensação é de insegurança e vulnerabilidade.

“É um bem adquirido a partir de muito esforço e quando você vê que acontece isso com um bem da instituição usado a favor da população que mais precisa, você se sente vulnerável”, lamenta.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉