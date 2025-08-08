Idosos são encontrados em asilo irregular na Grande Curitiba; casal é preso

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Sete pessoas, entre idosos e pessoas com deficiência, foram encontradas em condições insalubres em uma residência que funcionava irregularmente como asilo no bairro Campo Alto, em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Uma operação no local aconteceu na quinta-feira (07).

A ação, realizada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) em conjunto com a Prefeitura de Tijucas do Sul, resultou na prisão em flagrante de um casal, proprietário do local. Eles foram autuados por maus-tratos e retenção de cartão magnético de idoso.

“Os sete internados foram encaminhados a uma unidade de saúde para tratamento. O estabelecimento foi interditado pela prefeitura”, explicou o delegado da PCPR Fábio Machado.

Após a prisão, os dois suspeitos foram encaminhados ao sistema penitenciário. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.