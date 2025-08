Novos radares na BR-277, no litoral, começam a funcionar em agosto

A partir do dia 18 de agosto, novos radares na BR-277, BR-369 e BR-153, no Paraná, começarão a fiscalizar e aplicar multas em casos irregulares. Os radares nas rodovias federais estão em trechos da concessionária EPR Litoral Pioneiro, que recebeu autorização para ativação dos equipamentos após o período de testes.

Os dispositivos estão posicionados nos municípios Santo Antônio da Platina, Morretes, Paranaguá, Cambará e Cornélio Procópio. A localização dos radares foi definida a partir de estudo realizado pela concessionária e aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A sinalização vertical e horizontal foi reforçada nas proximidades dos radares, com linhas de estímulo de redução de velocidade e placas indicando a presença da fiscalização eletrônica, assim como o limite de velocidade da via.

A EPR Litoral Pioneiro destaca que, conforme prevê o contrato de concessão, a empresa é responsável por adquirir, instalar e manter os equipamentos em funcionamento. Todas as multas registradas serão emitidas e geridas pelos órgãos governamentais competentes.

Localização dos novos radares no Paraná

BR-277

km 32 – Morretes – sentido Oeste

km 33 – Morretes – sentido Leste

km 35 – Morretes – sentido Leste

km 36 – Morretes – sentido Leste

km 41 – Morretes – sentido Leste

Av. Ayrton Senna – km 2 – Paranaguá – sentido Leste

Av. Ayrton Senna – km 2 – Paranaguá – sentido Oeste

Av. Bento Rocha – km 1 – Paranaguá – sentido Leste

Av. Bento Rocha – km 1 – Paranaguá – sentido Oeste

BR-153

Km 31 – Santo Antônio da Platina – sentido Sul

km 42 – Santo Antônio da Platina – sentido Sul

km 42 – Santo Antônio da Platina – sentido Norte

BR-369

km 18 – Cambará – sentido Oeste

km 20 – Cambará – sentido Leste

km 86 – Cornélio Procópio – sentido Leste

km 86 – Cornélio Procópio – sentido Oeste

A relação completa dos equipamentos em operação está disponível no site do Governo Federal.

Trecho da EPR Litoral Pioneiro

A EPR Litoral Pioneiro, empresa do grupo EPR, é a concessionária responsável por administrar 605 quilômetros de rodovias das regiões do Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro no Paraná. Estão sob administração as rodovias federais BR-153, BR-277 – entre Curitiba e Paranaguá – e BR-369, as estaduais PR-092, PR-151, PR-239, PR-407, PR-408, PR-411, PR-508, PR-804 e PR-855, e as avenidas Ayrton Senna e Bento Rocha, que fazem o acesso ao Porto de Paranaguá. Estas rodovias percorrem 27 cidades do estado, incluindo Curitiba.

O número de emergência da concessionária é 0800 277 0153, que também funciona via WhatsApp.