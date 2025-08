Mega esquema de anabolizantes falsos tem braço em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem, de 34 anos, e uma mulher, de 28, foram presos no bairro Sítio Cercado, em Curitiba, na manhã desta terça-feira (05), durante uma operação que investiga um esquema de falsificação de remédios em todo país. A ação foi comandada pela Polícia Civil de São Paulo em 13 estados.

Conforme aponta a investigação, os envolvidos, além de produzirem anabolizantes e emagrecedores ilegalmente, vendiam os produtos pela internet sem a apresentação de receita médica de controle especial.

Dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) mostram que os suspeitos teriam movimentado R$ 25 milhões nos últimos cinco anos com as atividades ilegais.

“Recebemos denúncias do setor de fraudes de plataformas digitais que essa organização estaria produzindo e vendendo ilegalmente produtos medicinais sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Já no começo da investigação constatamos a ilegalidade, mas fomos recolhendo mais provas”, disse o delegado Ronald Quene, responsável pelas investigações.

Além do Paraná, suspeitos foram identificados em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Mato Grosso, Amazonas, Espírito Santo, Pernambuco, Paraíba,

Alagoas, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. De acordo com a PCSP, ao todo, foram cumpridos 85 mandados de busca e apreensão e 35 de prisão.

Além do casal, um outro suspeito estaria em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Porém, segundo a Polícia Civil do Paraná, que deu apoio a equipe paulista, ele não foi localizado. Em todo país, mais de 20 suspeitos foram presos durante a operação.