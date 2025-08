Fim das ruas de terra: asfalto novo em quatro cidades da RMC

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta terça-feira (05) a liberação de R$ 293,7 milhões para obras do programa Asfalto Novo, Vida Nova em quatro municípios da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Os recursos vão transformar completamente Almirante Tamandaré, Araucária, Colombo e Pinhais, acabando com todas as ruas de terra na área urbana.

“O nosso objetivo é chegar aos 399 municípios do Paraná com esse que é o maior programa de pavimentação asfáltica da América do Sul”, afirmou Ratinho Junior durante o anúncio. “Estamos investindo R$ 4,5 bilhões para tirar a Dona Maria e o Seu Zé da poeira e do barro, levando asfalto, drenagem e calçadas acessíveis. É uma transformação completa nas cidades, que melhora a qualidade de vida da população e leva dignidade para quem há muito tempo esperava por esse tipo de obra”.

O pacote de investimentos foi apresentado ao lado do secretário estadual das Cidades, Guto Silva, além de prefeitos e deputados das cidades contempladas. No mesmo dia, o governo também confirmou mais R$ 257,1 milhões para outras cinco grandes cidades do Oeste, Noroeste, Vale do Ivaí e Litoral, totalizando R$ 550,8 milhões em investimentos anunciados.

É mais um passo do programa estadual, agora focando em municípios com mais de 100 mil habitantes. O Estado já havia anunciado quase R$ 1 bilhão para asfaltar ruas de pedra irregular em 377 municípios menores. Todas as ações são coordenadas pela Secretaria de Estado das Cidades, com operacionalização do Paranacidade.

“Começamos com os municípios pequenos, depois os médios, e agora chegamos aos grandes centros urbanos”, pontuou Guto Silva. “A urbanização é um dos melhores indicadores sociais, porque melhora a segurança, a saúde e a educação. Muitas cidades não teriam orçamento para fazer isso sozinhas, por isso esse investimento estadual é tão importante”.

Almirante Tamandaré, cidade com 119 mil moradores, receberá a maior fatia do investimento: R$ 100 milhões para pavimentar 169 quilômetros de vias urbanas. O prefeito Daniel Lovato aproveitou para lembrar outros benefícios recentes. “Essas obras de pavimentação são mais um benefício que Almirante Tamandaré recebe, assim como a duplicação da Rodovia dos Minérios e a instalação do 34º Batalhão da Polícia Militar na cidade”, afirmou.

Já Araucária, com seus 151 mil habitantes, vai ganhar 48,1 quilômetros de novas ruas asfaltadas, num investimento de R$ 67,3 milhões. O prefeito Gustavo Botogoski destacou que, mesmo com orçamento considerável, a cidade precisa dessas parcerias para avançar. “Esse investimento de R$ 67 milhões será muito bem aplicado, especialmente em regiões onde há muitas indústrias, contribuindo para o desenvolvimento econômico de Araucária”, declarou.

Em Pinhais, município de 127 mil pessoas, serão aplicados R$ 46,4 milhões para asfaltar quase 34 quilômetros de vias. A prefeita Rosa Maria Colombo explicou que os recursos serão direcionados principalmente aos bairros Maria Antonieta e Alto Tarumã. “Esses recursos, que recebemos a fundo perdido, vão permitir a melhoria da drenagem das ruas, da segurança viária e da acessibilidade, deixando a cidade ainda mais inclusiva para as pessoas”, comentou.