Novo Inter 2: nova etapa de obras muda trânsito em quatro bairros

A Prefeitura de Curitiba publicou edital de licitação para mais uma etapa de obras do projeto Novo Inter 2. Com valor estimado em R$ 65,6 milhões, a nova licitação abrange os lotes 4.1 e 5 (Pacote 1) e contempla a requalificação de aproximadamente 5,2 quilômetros de vias nos bairros Mercês, Vista Alegre, Bom Retiro e Centro Cívico, com previsão de execução em 18 meses após a emissão da ordem de serviço.

O objetivo é aumentar a fluidez do tráfego, eliminar gargalos viários e qualificar o percurso do Inter 2, a segunda linha com maior número de passageiros transportados em Curitiba, atrás apenas do Ligeirão Norte/Sul (Santa Cândida/Pinheirinho).

O Inter 2 tem rota estratégica e essas intervenções vão fazer toda diferença para quem depende do transporte coletivo diariamente.

O edital de licitação será conduzido na modalidade Licitação Pública Nacional (LPN), com julgamento por menor preço global e regime de execução por empreitada. O processo é coordenado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), com apoio da Unidade Técnico-Administrativa de Gerenciamento (Utag), responsável pela articulação dos projetos com financiamento internacional em Curitiba.

Empresas interessadas já podem conferir todos os detalhes no portal de compras da Prefeitura. A sessão pública para abertura das propostas acontece no dia 5 de setembro.

E o que vem por aí?

O Lote 4.1 vai transformar cerca de 1.065 metros das ruas Roberto Barrozo e Aristides Teixeira, no trecho entre o Bom Retiro e o Centro Cívico. As vias, que hoje já são bem movimentadas, passarão a ter três faixas de rolamento em quase toda a extensão, chegando a quatro faixas na última quadra no sentido do Centro.

Já o Lote 5 – Pacote 1 é ainda mais abrangente: inclui a requalificação de 4,1 km de importantes ruas dos bairros Mercês e Vista Alegre. Estamos falando de alargamento de pistas, pavimentação nova, sinalização moderna, melhorias na drenagem e acessibilidade, além da implantação de nova infraestrutura urbana. As intervenções vão acontecer nas ruas André Zanetti, Roberto Barrozo, Jacarezinho, Professora Rosa Saporski, José Antoniassi, Desembargador Vieira Cavalcanti, Alcides Munhoz, Capuchinhos e Carlos Benetti.

De acordo com Marcio Teixeira, coordenador-geral da Utag, as intervenções reforçam o compromisso da Prefeitura com a modernização da infraestrutura urbana em regiões estratégicas da cidade. “Essa etapa do Novo Inter 2 vai melhorar significativamente a fluidez viária em áreas centrais e de grande circulação, beneficiando diretamente quem utiliza o transporte público, mas também pedestres, motoristas e ciclistas”, afirma.