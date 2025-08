Operação mira empresas de Curitiba e região suspeitas de fraudes veiculares

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) saiu às ruas na manhã desta terça-feira (05) para uma operação contra um esquema de fraudes veiculares. Ao todo, 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 11 empresas emplacadoras de veículos, em uma ação que se espalha por sete cidades paranaenses: Curitiba, Piraquara, Colombo, Campina Grande do Sul, Pinhais, Fazenda Rio Grande e Guaratuba – além de São Paulo e Santo André, no estado vizinho.

A operação teve apoio técnico dos Departamentos de Trânsito do Paraná e de São Paulo, especialmente na verificação dos cadastros das emplacadoras e no cruzamento de informações sobre a emissão de placas no padrão Mercosul.

O objetivo das buscas é recolher documentos, mídias e outros elementos que possam comprovar o envolvimento de proprietários, sócios ou funcionários dessas empresas no esquema criminoso. A suspeita é que eles estejam dando suporte a grupos especializados em furto, roubo e revenda de veículos adulterados.

Com o material que está sendo recolhido, a PCPR vai aprofundar as análises para determinar os envolvidos e identificar possíveis conexões com organizações criminosas da região.

Esquema familiar? Família é responsável por oito empresas investigadas em operação

A história começou a ser desvendada em agosto de 2024, quando veículos apreendidos com sinais identificadores adulterados chamaram atenção da perícia técnica da PCPR. Os investigadores descobriram que diversos automóveis e motocicletas eram, na verdade, frutos de furto ou roubo.

Seguindo o rastro das placas padrão Mercosul aplicadas nos veículos ilícitos, os policiais civis chegaram até as empresas emplacadoras responsáveis pela estampagem.

Durante as apurações, os policiais civis rastrearam a origem de 21 placas padrão Mercosul aplicadas nos veículos ilícitos. Elas estavam ligadas a 11 empresas emplacadoras responsáveis pela estampagem, sendo que oito delas pertenciam a uma mesma família.