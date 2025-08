Hospital de Curitiba ganha tecnologia para monitorar sinais vitais em tempo real

Um termo firmado entre o Governo do Paraná e a Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, na última segunda-feira (4), vai viabilizar a aquisição de novos equipamentos voltados ao atendimento da população idosa pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O investimento, de R$ 3,1 milhões, foi captado pelo Fundo Estadual dos Direitos do Idoso do Paraná (FIPAR/PR).

Os recursos serão usados na implementação de um sistema de beira-leito, que permite o monitoramento contínuo e em tempo real dos sinais vitais dos pacientes diretamente no leito de internação. Os dados coletados incluem pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura, oxigenação e outros parâmetros clínicos.

As informações são enviadas automaticamente para um prontuário eletrônico, acessível por celular ou computador. Na prática, a inovação permitirá a detecção precoce de sinais de deterioração clínica, otimizando o tempo de resposta das equipes médicas.

Em outras regiões do Brasil, o sistema já é adotado pelas Santas Casas de Santos e de Porto Alegre. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a consulta às informações ocorre após o escaneamento de uma etiqueta com código de barras no pulso do paciente. O registro é feito de forma imediata, sem necessidade de anotações manuais.

A Santa Casa entra com a infraestrutura hospitalar e o corpo técnico para operar o sistema, enquanto o Estado será responsável pela compra dos equipamentos. A proposta é qualificar o atendimento, reduzir complicações e preservar a qualidade de vida dos pacientes idosos.

Avanço na saúde do idoso

Durante a assinatura do termo, a secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, destacou a importância do investimento em tecnologia para um cuidado mais humanizado. “A saúde da pessoa idosa é prioridade em nosso Estado. Projetos como este demonstram como podemos unir inovação, responsabilidade social e compromisso com a vida para garantir um atendimento mais eficaz e digno aos nossos idosos”, afirmou.

A diretora do Hospital Santa Casa, Ana Paula Seidel, também comemorou a iniciativa, que vai ampliar o atendimento aos idosos, grupo com maior risco de deterioração clínica rápida. O provedor da Santa Casa, dom Frei Diamantino Prata de Carvalho, completou: “É uma alegria muito grande saber que isso vai facilitar também a longevidade das pessoas idosas.”

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉