Polícia prende dupla por caça de animais silvestres na RMC e no Litoral

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Militar do Paraná (PMPR) resultou na prisão de dois homens suspeitos de envolvimento com a caça ilegal de animais silvestres. A operação foi realizada na manhã desta terça-feira (5), e os detidos foram encaminhados ao sistema penitenciário..

As diligências aconteceram simultaneamente em Guaratuba, no Litoral do estado, e em Tijucas do Sul, município da Região Metropolitana de Curitiba. Nos locais, os policiais apreenderam sete armas de fogo com numeração raspada, além de centenas de munições de diferentes calibres.

Também foram localizados diversos utensílios utilizados na atividade ilegal de caça, como armadilhas e equipamentos de corte. Durante a operação, ainda foram encontrados três animais já abatidos, sendo dois tatus e um roedor de espécie ainda não identificada.

Os dois mandados judiciais cumpridos integram uma série de ações para combater a caça ilegal. “As investigações continuam com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos e desarticular redes ilegais de caça e comércio de animais silvestres”, afirmou o delegado Guilherme Dias.

Denúncias contribuem com as investigações

A população também pode atuar como aliada no combate à caça ilegal. Denúncias sobre esse tipo de crime ambiental podem ser feitas de forma anônima por meio dos telefones 197, da Polícia Civil do Paraná (PCPR), ou 181, do Disque-Denúncia.

Caso a infração esteja ocorrendo em tempo real, a recomendação é acionar imediatamente a Polícia Militar pelo número 190, para que a equipe mais próxima possa agir rapidamente.