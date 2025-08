Previsão indica geada e mínimas de 4 °C no Dia dos Pais em Curitiba

A semana começa com tempo instável no Paraná e termina com previsão de geada no domingo (09), Dia dos Pais. As temperaturas mínimas variam entre 9 °C e 11 °C até quinta-feira (07) em Curitiba. A partir de sexta (08), os termômetros começam a despencar, com mínimas de 6 °C, chegando a 4 °C no fim de semana.

Até quinta-feira, um sistema de baixa pressão mantém o tempo fechado em grande parte do estado. Em Curitiba, o céu permanece encoberto por nuvens, com possibilidade de pancadas fracas de chuva e rajadas de vento, que ampliam a sensação de frio. As chuvas mais intensas estão previstas para esta terça-feira (05), especialmente nas regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul.

Na sexta à noite, as temperaturas caem ainda mais, favorecendo a formação de geada já no sábado (8) em municípios do Sul do estado, como Rio Negro, União da Vitória e Pato Branco, conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Para Curitiba, a previsão aponta chance de geada fraca no domingo, especialmente ao amanhecer.

Durante o domingo, com céu nublado, a sensação de frio deve se manter nas comemorações do Dia dos Pais, principalmente por conta dos ventos, que voltam a ganhar força ao longo da tarde.