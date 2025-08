Espaço de antiga balada será transformado em academia no bairro Batel

O antigo prédio da Wood’s vai dar lugar a uma nova unidade da academia Overall Gym. Fechado desde 2018, o imóvel no Batel estava desocupado. O anúncio da nova finalidade foi feito nas redes sociais por Robson da Silva, proprietário da rede de academias. O projeto contempla uma academia com cerca de 3,5 mil metros com mais de 100 vagas de estacionamento.

“A lendária antiga Woods abre espaço para uma nova era do treino, da superação e da transformação. Aqui, a energia que já marcou gerações vai se transformar em suor, foco e resultado”, escreveu. Confira abaixo o anúncio:

Além do Batel, a Overall Gym tem unidades nos bairros Hauer e Alto da XV. A mais recente foi inaugurada em março no Alto da XV Mall. Com 2 mil metros quadrados, o espaço conta com cerca de 100 equipamentos de última geração, voltados especialmente para atletas de alta performance.

Fora de Curitiba, a rede também está presente em São José dos Pinhais, Balneário Camboriú, Belo Horizonte e Salvador.

Wood’s encerrou atividades em 2018

A Wood’s encerrou suas atividades em 6 de junho de 2018, com um último show das duplas Henrique & Diego e Munhoz & Mariano. A balada surgiu no Bacacheri, na Rua México, e, após 11 meses fechada, reabriu em 2011 na Rua General Mário Tourinho, no Batel.

O espaço também foi cenário de vários videoclipes sertanejos, como o hit “Ai Se Eu Te Pego”, de Michel Teló. Foi lá que a dupla João Bosco & Vinícius deu os primeiros passos da carreira, conquistando espaço logo no primeiro ano da casa.

