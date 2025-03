Shopping de Curitiba inaugura academia gigante com equipamentos inéditos

A maior academia de Curitiba vai inaugurar em um shopping da capital paranaense. Com investimento de R$ 10 milhões, a OverAll, localizada no Alto da XV Mall, promete trazer com exclusividade para a América do Sul equipamentos da renomada marca New Tech, patrocinadora oficial do Mr. Olympia, a competição de fisiculturismo mais prestigiada do mundo.

Com um espaço de 2 mil metros quadrados e cerca de 100 equipamentos de última geração, a OverAll foi projetada para atender atletas de alta performance, pessoas que buscam mais saúde e bem-estar e entusiastas da musculação que buscam excelência nos treinos.

Equipada com sala de poses e área de convivência, o empreendimento conta com lojas de suplementos, roupas e um café com produtos fitness. A academia oferece uma equipe de médicos cardiologistas para acompanhar a evolução dos atletas, garantindo mais segurança e eficiência no treinamento.

O evento de inauguração aconteceu no último sábado (08), com a presença de atletas renomados do cenário fitness, como: Fabio Junio, integrante da Federação Internacional de Fisiculturismo e Liga Profissional de Fitness (IFBB pro) e Ricardo Correia (rude boy), atleta que já competiu duas vezes no Mr. Olympia.

Para o público em geral, a academia estará em plena atividade a partir do dia 17 de março.

Nova academia gigante em Curitiba tem aparelhos ‘contra dor’

Robson da Silva, sócio da OverAll, explica que viajou para a Coreia do Sul para selecionar os equipamentos que estão disponíveis no local. “São máquinas desenvolvidas pela patrocinadora oficial do Mr. Olympia. A New Tech desenvolveu estas máquinas pensando exclusivamente nos cuidados contra as lesões, são aparelhos que vão te permitir treinar sem dor, mesmo quem possui dores em articulações como ombros, joelhos, e até lombar, por conta de doenças crônicas ou devido à idade avançada, terá um cuidado a mais para treinar com segurança”.

Com funcionamento de segunda a sexta das 5h à meia-noite e aos sábados, domingos e feriados das 8h às 18h, a OverAll faz parte da reestruturação do Alto da XV Mall.

Serviço – Academia OverAll em Curitiba

Local: Alto da XV Mall, rua Camões, 601

Horário de funcionamento: segunda a sexta das 5h às 00h e sábados, domingos e feriados das 8h às 18h

https://www.instagram.com/overallgymaltodaxv