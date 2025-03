Curitiba tem feirão de empregos e cursos com mais de 2 mil vagas nesta quinta

Nesta quinta-feira (13), a Prefeitura de Curitiba promoverá um Feirão de Empregos e Cursos com 2.323 vagas em cem cargos diferentes. São oportunidades para todas as idades, com opções para candidatos com mais de 50 anos e para pessoas com deficiência (PCD).

O Feirão será realizado no Santuário Guadalupe (Praça Senador Correia, 128, Centro), das 8h às 16h. Do total de oportunidades a serem preenchidas, 1.683 vagas são oferecidas por oito empresas e 640 vagas estão cadastradas no banco de dados do Serviço Nacional de Emprego (Sine) municipal.

Além das oportunidades de emprego, o evento terá o Sine Móvel e a oferta de cursos gratuitos de qualificação.

O Feirão é realizado pela Associação Evangelizar É Preciso em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (SMDEI), e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Paraná (Senac/PR).

Empresas disponíveis em feirão

As oportunidades de trabalho são para Curitiba e municípios da Região Metropolitana, incluem vagas para pessoas com deficiência (PcD) e estão sendo oferecidas pelo banco de cadastros do Serviço Nacional de Emprego (Sine) municipal e das empresas participantes.

O feirão terá a participação do Restaurante Madalosso, Agilidade Soluções em RH, HR Expert Soluções em Recursos Humanos, Grupo Muffato, Grupo GPS Recursos Humanos, Angeloni Supermercados, Grupo Veper Terceirização de Serviços e Rede Condor de Supermercados.

Cursos disponíveis do Senac

Além dessas oportunidades de empregos, o Senac/PR vai ofertar a inscrição em cursos gratuitos de qualificação profissional nas áreas de beleza, saúde, artes, recepção, gestão e gastronomia.

Para participar do Feirão de Emprego e Cursos, o trabalhador deve levar a carteira de trabalho (impressa ou digital) e documento com foto.

Para os casos que se enquadram no benefício do Tarifa Zero a Caminho do Emprego é necessário, ainda, ter cartão da Urbs na categoria Usuário em nome do trabalhador, para inserção dos créditos da gratuidade.

Serviço

Feirão de Empregos e Cursos

Data: quinta-feira (13/3)

Horário: das 8h às 16h (o Sine Móvel estará no local das 9h às 15h30)

(o Sine Móvel estará no local das 9h às 15h30) Local: Santuário Nossa Senhora de Guadalupe (Praça Senador Correia, 128 – Centro), em frente ao anfiteatro de Jesus das Santas Chagas

O que levar para as oportunidades de trabalho: carteira de trabalho e documento de identificação

O que levar para solicitar o Tarifa Zero a Caminho do Emprego: documento de identificação e cartão da Urbs categoria Usuário no nome do trabalhador.

Vagas em feirão de Curitiba

Analista de mídia

Auxiliar de: Produção, Logística, Manutenção, Serviços Gerais, Açougue, Carga E Descarga, Depósito, Expedição

Balconista (diversas áreas)

Empacotador

Padeiro

Repositor (diversas áreas)

Serralheiro

Marceneiro

Soldador

Vendedor

Zelador

Almoxarife

Assistente de: Faturamento, Contabilidade, Costura, Cozinha, Expedição, Importação, Logística, Produção (diversas áreas), Projetos, Recursos Humanos, Serviços Gerais, Vendas, Operacional

Bobinador

Corretor

Costureira

Eletromecânico

Operador de: Dobradeira, Empilhadeira, Extrusão, Máquina Laser, Telemarketing, Caixa, Atividades Campo

Recepcionista

Tecelão

Soldador

Ajudante de Armazém

Controlador de Acesso

Jardineiro

Servente

Copeira

Vigilante

Empacotador

Fiscal de prevenção

Operador de caixa

Promotor de vendas

Separador de mercadorias

Sushiman

Costureira