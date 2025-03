Green Day em Curitiba? Banda chega em setembro, diz site

A banda norte-americana de punk rock Green Day deve se apresentar em Curitiba no mês de setembro. Segundo o site Curitiba Cult, a banda estará no Brasil para se apresentar no festival The Town, que acontece em São Paulo, e deve “pegar um Penha” e dar uma esticada até a capital paranaense (com direito a suco de milho no Graal).

Ainda não há informações sobre o local. venda de ingressos e dia específico da apresentação, mas o Pedreira Paulo Leminski é uma opção, já que em 2017 foi lá o primeiro show da turma por essas bandas. Outra opção com boa possibilidade é o Estádio Couto Pereira.

Green Day é formado por Billie Joe Armstrong (guitarra e vocais), Mike Dirnt (baixo e vocais) e Tré Cool (bateria). Vencedora de 5 grammys, a banda redefiniu o cenário do estilo nos Estados Unidos e no mundo com os álbuns Dookie e American Idiot, que completou 25 anos recentemente. Atualmente o trio trabalha o álbum Saviors em seus shows, além dos grandes sucessos.