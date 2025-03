Curitiba recebe elite da moda em evento no Pátio Batel

Curitiba se consolida como polo de moda e tendências com a segunda edição do PBFW Edição Talks, que acontecerá nos dias 26 e 27 de março no Pátio Batel. O evento promete agitar a cena fashion da cidade, reunindo grandes nomes nacionais para discutir o futuro do setor.

Com capacidade para 400 pessoas, o átrio do Piso L1 do shopping será palco de debates imperdíveis sobre moda e comportamento. Os ingressos já estão disponíveis no site do Pátio Batel, garantindo aos curitibanos acesso a conteúdos exclusivos e insights valiosos.

+ Leia mais Show beneficente comemora 15 anos do Curitiba Comedy Club

Entre os palestrantes confirmados, destacam-se Susana Barbosa da ELLE Brasil, Sylvain Justum da Forbes Life Fashion, e Luiza Brasil da Vogue Brasil. A presença de influenciadores digitais como Verena Figueiredo, embaixadora da Chanel, promete trazer uma perspectiva atual sobre o mercado.

Camila Seleme Fleischfresser, head de marketing do Pátio Batel, ressalta a importância do evento: “A realização neste ano reafirma a importância da moda ser discutida, além de vista, e a adesão ao evento demonstra o apreço e interesse do público da região Sul por conteúdos relevantes na área”.

A programação do PBFW Talks 2025 abordará temas cruciais para o setor. No primeiro dia, os painéis discutirão a construção de identidade na moda e as transformações do luxo na era digital. Já no segundo dia, o foco será nas narrativas digitais e nas macrotendências de comportamento.

O evento se firma como um momento essencial no calendário fashion de Curitiba, complementando o tradicional PBFW que ocorre no final de agosto. Para os amantes da moda e profissionais do setor, o PBFW Edição Talks 2025 é uma oportunidade única de se atualizar e conectar com as principais vozes do mercado.

Serviço

PBFW Edição Talks 2025

26 e 27 de março de 2025, 19h30 às 21h30

Ingressos: patiobatel.com.br/pbfwtalks

Local: Pátio Batel – Avenida do Batel, 1868 – Batel, Curitiba – Átrio do Piso L1