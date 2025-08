Varejista de Curitiba lança “promoção do R$ 10” às quintas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A varejista curitibana Minipreço, especializada em utilidades para o lar, lança a promoção que oferece centenas de produtos ao preço único de R$ 10 às quintas-feiras. Com a metade de 2025 finalizada, o Brasil se prepara para um segundo semestre que promete ser um termômetro para a economia nacional.

A expectativa econômica para o Brasil é de um período de reajustes e oportunidades, influenciado por fatores internos e externos que vão moldar tanto o poder de compra do consumidor, quanto às estratégias de ofertas do varejo. Diante desse panorama, o consumidor brasileiro tende a manter uma postura de cautela nas compras.

Datas comemorativas como o Dia dos Pais, Black Friday e Natal serão momentos cruciais, em que os consumidores estarão ainda mais atentos a promoções e ofertas vantajosas. Do lado do varejo, a palavra de ordem é adaptação. As empresas deverão investir em estratégias de promoção agressivas, descontos atrativos e condições de pagamento facilitadas para estimular o consumo.

De acordo com Beni Gelhorn, diretor comercial do Grupo MiniPreço, o cenário atual exige flexibilidade do varejo. “A ideia da campanha ‘MiniPreço é 10’ é oferecer centenas de produtos aos clientes e o resultado tem sido excelente para a loja, que vende mais, e para o consumidor, que consegue adquirir produtos de qualidade, gastando pouco”, conta.

Além da campanha realizada às quintas- feiras, a rede apostou em outros dias para atender um público maior. A “72 horas de loucura MiniPreço” é a campanha de segunda à quarta-feira, com ofertas de diversos departamentos com descontos de até 60%, além das campanhas de final de semana, que já são reconhecidamente um sucesso de vendas e público.

“As datas comemorativas também atraem um público muito grande. O Dia dos Pais já movimenta o comércio e trouxemos uma diversidade de produtos, já em oferta, para os pais de todos os estilos, como kits de facas para churrasco, furadeiras e parafusadeiras, eletrônicos, entre outros”, finaliza Beni.

Lojas lotadas e produtos esgotados

Com 18 lojas espalhadas pelo Paraná e Espírito Santo, o Grupo Minipreço tem obtido sucesso com a campanha de ofertas. Todas as lojas da rede abrem suas portas, às quintas-feiras, com centenas de produtos a R$10.

“A diversidade de produtos atende a diversos públicos e necessidades. Temos itens para cozinha, banheiro, decoração, papelaria e ainda temos alguns produtos para o inverno, como toucas, luvas, meias e pantufas. Toda quinta-feira temos lojas cheias e muitos produtos precisam ser repostos a todo momento, enquanto outros esgotam”, comemora o diretor comercial.

Para o consumidor, a palavra de ordem é cautela e busca por oportunidades. Para o varejo, a agilidade, criatividade nas ofertas e a eficiência operacional serão determinantes para capturar a demanda e prosperar neste ambiente dinâmico.