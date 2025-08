Fernando & Sorocaba farão em “Disney do churrasco” de Curitiba

A dupla Fernando & Sorocaba vem a Curitiba no dia 1º de outubro para um show especial na Fazenda Churrascada, numa noite que promete ser histórica, marcada por um espetáculo intimista e cheio de emoção. O show faz parte da programação exclusiva da casa, que ao longo do ano realiza eventos musicais selecionados para um público cativo, que já aguarda com expectativa cada nova edição.

“Os shows aqui na Fazenda Churrascada são intimistas e se transformam numa experiência única. O público fica confortavelmente acomodado, muito perto dos artistas, e pode desfrutar dos melhores cortes e das bebidas preferidas”, explica Alexandre Voigt, um dos sócios da casa. “Essa noite vai ficar para história!”, reforça.

Precursores do movimento que ficou conhecido nacionalmente como sertanejo universitário, Fernando & Sorocaba celebram 18 anos de carreira em 2025, e acumulam uma trajetória de grandes sucessos, com mais de 4,7 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube.

No repertório, não faltarão hits como “Madri”, “Bala de Prata”, “Gaveta”, “É Tenso” e “As Mina Pira”, que marcaram gerações e continuam conquistando fãs por todo o Brasil.

Entre os nomes que já passaram pelo palco da casa estão: Zezé di Camargo, César Menotti e Fabiano, Gian e Giovani, Henrique e Diego e Marcos e Belutti. Para receber esses eventos, a rotina da Fazenda Churrascada é toda adaptada. No dia do show, as atividades regulares de jantar são interrompidas, o layout do salão é reorganizado e o acesso ao local fica restrito a quem adquiriu ingresso com mesa reservada.

O Fazenda Churrascada fica na Rua Brigadeiro Franco, 3991, Rebouças. O show começa às 20h. Informações e venda de ingresso: linktr.ee/fazendachurrascadacwb ou pelo link no instagram @fazendachurrascadacwb