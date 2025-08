Billy Idol retorna ao Brasil em turnê com show em Curitiba; Ingressos

A turnê “It’s a Nice Day To… Tour Again!”, de Billy Idol, passará por Curitiba. O show está marcado para o dia 12 de novembro, às 20h30, na Arena da Baixada. Desde 2022, o cantor não se apresenta no Brasil.

A abertura da turnê no país será em São Paulo, no dia 8 de novembro. Em seguida, Billy Idol se apresenta em Curitiba, antes de seguir para a Argentina, no dia 15. A venda de ingressos começa nesta sexta-feira (8), às 10h, pelo site LivePass.

Confira, a seguir, os valores dos ingressos e o mapa dos setores:

Pista : R$800 (inteira) / R$400 (meia-entrada);

: R$800 (inteira) / R$400 (meia-entrada); Cadeira Inferior : R$660 (inteira) / R$330 (meia-entrada);

: R$660 (inteira) / R$330 (meia-entrada); VIP : R$840 (inteira) / R$420 (meia-entrada);

: R$840 (inteira) / R$420 (meia-entrada); Cadeira Superior: R$480 (inteira) / R$240 (meia-entrada).

Mapa dos setores do show. Imagem: Divulgação.

As vendas sem a taxa do site serão feitas na bilheteria, localizada na Rua Buenos Aires, nº 1270. O atendimento ocorre de terça a sábado, das 10h às 17h, exceto em dias de jogos.

Setlist conta com músicas de álbum lançado em 2024

Com 46 anos de carreira, Billy Idol é uma das vozes do rock’n’roll. Entre 1977 e 1981, lançou três álbuns como vocalista da banda Generation X. Em 1982, iniciou carreira solo, combinando a ousadia do punk com a energia do rock clássico.

Nesta nova passagem pelo Brasil, o cantor apresentará músicas do álbum Dream Into It, lançado em abril de 2024. O disco traz o single “77 (feat. Avril Lavigne)” e alcançou o Top 10 das paradas de vendas em vários países, incluindo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Alemanha.

Serviço

Billy Idol em Curitiba | Classificação indicativa: 16 anos

Data: 12 de novembro de 2025

Local: Arena da Baixada, localizada na rua Buenos Aires, nº 1260, no bairro Água Verde

Horário: abertura dos portões às 17h30 e show às 20h30

Ingressos: pelo site LivePass, a partir do dia 8 de agosto de 2025, às 10h

Limite de 6 ingressos por CPF, limitado a 2 ingressos meia-entrada.