Tarifas de oito pedágios no Paraná ficarão mais caras; veja novos valores

A partir do dia 28 de agosto, oito praças de pedágios no Paraná, em rodovias sob concessão da EPR Litoral Pioneiro, ficarão mais caras. A mudança foi autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) na última quinta-feira (31).

De acordo com a ANTT, a revisão contratual atualizou os valores de tarifas com base na inflação e nas regras previstas em contrato, como o Índice de Reajustamento Tarifário (IRT), que reflete a variação de 7,52% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

A medida impactará quem sai de Curitiba com destino ao litoral do Paraná, por exemplo. Uma das praças que terá reajuste fica na BR-277, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Novos valores das oito praças de pedágio no Paraná

P1 – São José dos Pinhais: de R$ 22,60 para R$ 24

de R$ 22,60 para R$ 24 P2 – Sengés: de R$ 7,30 para R$ 7,70

P3 – Jacarezinho: de R$ 12 para R$ 12,80

P5 – Carambeí: de R$ 11,40 para R$ 12,10

P6 – Jaguariaíva: de R$ 7,60 para R$ 8,00

P7 – Quatiguá: de R$ 13 para R$ 13,80

P8 – Jacarezinho Auxiliar 1: de R$ 12 para R$ 12,80

P9 – Jacarezinho Auxiliar 2: de R$ 12 para R$ 12,80

Em nota, a concessionária afirmou que o reajuste é uma alternativa para que a empresa possa “manter a qualidade dos serviços e o cumprimento do andamento dos projetos de infraestrutura rodoviária”.