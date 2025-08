Frente fria traz tempestade e gera dois alertas no Paraná

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu, na manhã desta segunda-feira (04), dois alertas de tempestades para o Paraná. As condições, provocadas pela chegada de uma nova frente fria, valem até a manhã de terça-feira (05).

O alerta amarelo cobre desde a região Noroeste, próxima a Campo Mourão, até o Leste do estado, incluindo a Região Metropolitana de Curitiba. As chuvas podem acumular entre 20 e 30 mm por hora, ou até 50 mm por dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Já o alerta laranja abrange uma faixa do Noroeste, nas imediações de Umuarama, até o Sul do estado, incluindo a região de Guarapuava. Nessa área, as chuvas podem chegar a 30 a 60 mm por hora, ou 50 a 100 mm por dia, com ventos fortes entre 60 e 100 km/h, além de granizo.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as chuvas mais expressivas devem ocorrer nesta terça-feira na região Leste, nos Campos Gerais e no Norte do estado.

Queda nas temperaturas

Mesmo com o aumento dos volumes de chuva, as temperaturas seguem estáveis por enquanto. “Atrás dessa frente fria, há uma massa de ar polar que deve diminuir as temperaturas, especialmente a partir de terça à noite”, explica o meteorologista Samuel Braun.

Em Curitiba, a mínima prevista para terça é de 10 °C, abaixo dos 13,1 °C registrados nesta segunda. A máxima deve chegar apenas aos 14 °C. Na quarta-feira (6), os termômetros variam entre 10 °C e 13 °C.

Apesar da queda na temperatura, não há previsão de geada devido à alta nebulosidade. No fim da semana, o tempo segue ameno, com mínimas abaixo dos 10 °C. As chuvas devem retornar já na sexta-feira (08) com a chegada de uma nova frente fria.

