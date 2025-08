Polo gastronômico em tradicional área do Centro de Curitiba pode ser aumentado

Um projeto de lei da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) propõe a ampliação do polo gastronômico da Alameda Prudente de Moraes, na região central da cidade. A proposta busca aumentar a oferta de produtos e serviços gastronômicos por meio de parcerias, acordos e convênios.

Atualmente, o trecho reconhecido como polo se estende por três quadras, entre as alamedas Augusto Stellfeld e Carlos de Carvalho, desde 2022. Antes disso, em 2019, o limite do polo era menor, indo apenas da Rua Saldanha Marinho até a Alameda Carlos de Carvalho.

Com a nova proposta, outras três quadras passariam a integrar a região. O início do polo se daria na Rua Professor Fernando Moreira, no bairro São Francisco, entre as alamedas Princesa Izabel e Júlia da Costa. O trecho final seguiria sendo a Alameda Doutor Carlos de Carvalho.

Expansão quer atrair investimentos

Curitiba conta atualmente com 11 polos gastronômicos. De acordo com o Plano Diretor da cidade, o reconhecimento de uma área como polo permite benefícios como a flexibilização de projetos temporários com uso do passeio público, autorizações simplificadas para eventos e decorações, fechamento de ruas em datas comemorativas, capacitação de empreendedores e estudos para melhorar o acesso por transporte coletivo.

Autora da proposta, a vereadora Rafaela Lupion (PSD) afirma que a expansão beneficia novos estabelecimentos já presentes na área. “O pedido de ampliação da extensão do Polo Gastronômico se justifica pela instalação de novos empreendimentos, pois lá se encontram o ObST., do chef Lênin Palhano, o La Tenda Gastronomia e Eventos, o Bonin Bakery, o Hamburgay e outros, os quais merecem o tratamento similar aos demais bares e restaurantes ao longo da via”, afirma.

Vai ser aprovada?

Protocolado no dia 23 de abril, o projeto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). As próximas etapas do trâmite incluem os pareceres das comissões de Educação, Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, e de Urbanismo, Obras Públicas e TI.

Se for aprovado pelos vereadores em plenário e sancionado pelo prefeito, o novo trecho do polo gastronômico passa a valer após a publicação da lei no Diário Oficial do Município (DOM).

