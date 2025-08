Carteira da Pessoa Idosa permite viagens gratuitas ou com desconto no Paraná

Nesta segunda-feira (04) começou a emissão da Carteira da Pessoa Idosa Paranaense em Curitiba. O documento, que garante passagem gratuita ou com 50% de desconto nas linhas intermunicipais de transporte rodoviário, foi lançado durante mutirão de serviços na Boca Maldita, organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano (SMDH).

Para ter acesso ao benefício, os interessados precisam ter no mínimo 65 anos, renda mensal igual ou inferior a dois salários mínimos e estar com o CadÚnico atualizado. O documento também está disponível para moradores de outras cidades paranaenses.

Curitiba, com mais de 321 mil habitantes acima dos 60 anos, integra a Rede de Cidades e Comunidades Amigas da Pessoa Idosa, iniciativa global da Organização Mundial da Saúde (OMS) que visa criar ambientes urbanos adaptados às necessidades da crescente população idosa.

Marlene Farias Pedroso, já inscrita no CadÚnico, foi uma das contempladas que saiu do mutirão com a nova carteira em mãos. “Agora eu quero conhecer melhor Morretes e outros lugares”, comentou a moradora da CIC. Já Rosili Carnieri precisará primeiro providenciar sua inscrição no cadastro social: “Como moro no Cristo Rei, fui orientada a me inscrever no Cras Vila Torres. Vou cuidar disso logo”.

O mutirão começou às 10h, mas antes já havia fila para retirada de senhas. “Foi incrível a resposta do público. Antes do meio-dia já havíamos distribuído cerca de 300 senhas”, relatou a secretária da SMDH, Amália Tortato, destacando a iniciativa que reuniu diversos órgãos e entidades.

Como solicitar a Carteira da Pessoa Idosa Paranaense

Após o encerramento do mutirão, os interessados poderão solicitar o documento nas Administrações Regionais, com atendimento às quartas-feiras, das 8h às 12h e das 13h às 17h, nos seguintes endereços:

Matriz: Praça Rui Barbosa, 101

CIC: Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.470

Boa Vista: Avenida Paraná, 3.600

Cajuru: Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150

Boqueirão: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430

Portão: Rua Carlos Klemtz, 1.700

Pinheirinho: Rua Winston Churchill, 2.033

Bairro Novo: Rua Tijucas do Sul, 1.700

Santa Felicidade: Rua Santa Bertila Boscardin, 213

Tatuquara: Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/nº