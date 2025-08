Curitiba abre mais de 3.700 vagas para atividades esportivas gratuitas

A Prefeitura de Curitiba, por meio da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude, está oferecendo 3.791 vagas remanescentes para a prática de esportes e atividades físicas em seus equipamentos públicos. As inscrições começaram nesta segunda-feira (04) e seguem até o preenchimento total das vagas.

São 85 modalidades distribuídas em diferentes categorias para atender crianças, adultos e idosos. Entre as opções, estão 1.698 vagas para escolinhas esportivas como futsal, futebol de campo, basquete em cadeiras de rodas, basquetebol, futevôlei, escalada, vôlei de praia, voleibol e hóquei sobre grama.

Para quem prefere atividades aquáticas, há 356 vagas em natação, hidroginástica e hidro recreação. Já para os interessados em condicionamento físico, são 1.134 vagas em modalidades como alongamento, corrida, musculação, ginástica, pilates e funcional.

Amantes de dança podem escolher entre 314 vagas distribuídas em balé, hip hop, jazz e ritmos diversos. Para quem se interessa por artes marciais, são 289 oportunidades em capoeira, defesa pessoal, judô, karatê e muay thai.

“Nosso compromisso é garantir que o esporte e o lazer sejam acessíveis a todos, promovendo saúde, inclusão e qualidade de vida. Essas vagas são uma grande oportunidade para quem quer iniciar ou retomar a prática de atividade física”, afirmou o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Professor Euler. Mais de 36 mil alunos praticam esportes e atividades física nos espaços do município.

Vale lembrar que a Smelj está realizando manutenção nas piscinas do Clube da Gente do Tatuquara e no Centro de Atividade Física Ouvidor Pardinho, onde as aulas de natação ainda não reiniciaram.

Como se inscrever

Para se tornar aluno, é necessário fazer o registro no e-Cidadão (cadastro único do Município de Curitiba), fornecendo o CPF e escolhendo uma senha.

Em seguida, o interessado deve acessar a Área do Aluno no portal Curitiba em Movimento, escolher a atividade desejada e o centro esportivo de preferência. Havendo disponibilidade, já é possível realizar a inscrição e agendar a data para avaliação física.

O passo a passo completo:

1. Acesse o portal Curitiba em Movimento pela “Área do Cidadão”, que requer cadastro no e-Cidadão

2. Para se cadastrar, digite o CPF e crie uma senha

3. Se já for cadastrado, utilize o CPF e senha ou sua assinatura digital

4. Na “Solicitação de Permissão”, leia as instruções sobre os dados requeridos e os Termos de Uso

5. Clique em “Aceitar e entrar” e preencha seus dados como pessoa física

6. Escolha a atividade e o centro esportivo de seu interesse

7. Havendo vaga, faça sua inscrição e agende a avaliação física

A participação nas aulas só é autorizada após aprovação na avaliação física. Para atividades aquáticas, é necessário apresentar atestado dermatológico.