Estrutura de obra despenca em Curitiba e avenida é interditada

A queda de uma estrutura em uma grande construção no bairro Alto da Glória, em Curitiba, interditou a Avenida João Gualberto, no sentido bairro, desde o final da manhã desta segunda-feira (4). A estrutura despencou e parte dela caiu na via marginal à canaleta do biarticulado. Por sorte, ninguém ficou ferido.

Viaturas da Setran estão no local para orientar os motoristas, que precisam cruzar a canaleta para desviar do bloqueio. A interdição ocorre logo após o cruzamento da avenida com a Rua Augusto Severo, na região do Alto da Glória.

Quem vem do tradicional parque Passeio Público, por exemplo, não consegue seguir em frente e precisa cruzar a canaleta para acessar o desvio.

Ninguém passando na hora!

No local, a estrutura de um andaime cedeu e, por muita sorte, ninguém passava pela calçada no momento do acidente. A calçada ficou completamente coberta pelos escombros.

Não há previsão para liberação da Avenida João Gualberto no sentido Cabral. A orientação é que os motoristas evitem a região e busquem rotas alternativas.

