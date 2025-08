Rede gigante na RMC reinaugura supermercado modernizado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A loja Jacomar do bairro Afonso Pena, em São José dos Pinhais, está de cara nova. Após oito meses de obras, o espaço será oficialmente reinaugurado no dia 5 de agosto. A modernização contempla fachada, mobiliário, equipamentos e soluções sustentáveis, além de reforçar o compromisso da rede com a qualidade de atendimento e o conforto dos clientes.

Inaugurada em 2003, a unidade Afonso Pena é uma das mais tradicionais do grupo e agora recebe um novo capítulo em sua história, marcado por inovação e cuidado com a comunidade local. As obras foram realizadas sem interrupção nas atividades da loja, mantendo o atendimento regular ao público e o quadro de colaboradores.

“Foi um processo cuidadosamente planejado para garantir uma transição tranquila, tanto para os clientes quanto para nossa equipe”, explica Edson Olivio Voitexem, diretor de Expansão e Serviços do Jacomar.

Entre os principais destaques da revitalização da loja Afonso Pena estão a troca completa de piso, forro, fachada e sistema elétrico, que agora conta com luminárias de LED mais econômicas e sustentáveis. Também foi substituída toda a casa de máquinas por um modelo moderno, que utiliza gases não poluentes, alinhado às práticas ambientais da rede. Os setores de padaria e açougue receberam novos balcões refrigerados, garantindo mais eficiência e frescor aos alimentos.

O projeto contemplou ainda a instalação de checkouts com telas touchscreen, quatro terminais de autoatendimento, um novo elevador de acesso do subsolo à loja e gôndolas mais baixas, que favorecem a circulação e tornam a experiência de compra mais agradável. Outro destaque é o novo sistema de abastecimento de bebidas geladas, chamado “walk in cooler”, que oferece ainda mais qualidade ao cliente.

Além das melhorias internas, os comércios anexos de alimentação, produtos e serviços, também passaram por revitalização, com novas fachadas e vitrines padronizadas. “A mudança é visível não só no visual, mas também na funcionalidade da loja. O cliente sente essa diferença no dia a dia, desde o ambiente mais acolhedor até a praticidade nos serviços”, completa o diretor.

“A revitalização da loja Afonso Pena é um presente para os nossos clientes e para toda a comunidade. Essa unidade nasceu em um tempo em que o bairro ainda carecia de opções de compra, e cresceu junto com a região. Agora, entregamos uma estrutura ainda mais moderna, sem abrir mão de valores essenciais como respeito, integridade, família, comprometimento e simplicidade — princípios que orientam nossas decisões e se manifestam em ações concretas, como o fechamento das lojas aos domingos, a promoção de um ambiente saudável e a construção de relações transparentes com colaboradores, clientes e parceiros”, destaca Harri Pankratz, presidente do Grupo Jacomar.

Cuidado com as pessoas

A revitalização da loja Afonso Pena acontece em um momento especial para o Jacomar, marcado por importantes reconhecimentos institucionais. No início de julho, o grupo conquistou o Prêmio Ser Humano, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional Paraná (ABRH-PR), na categoria Desenvolvimento. A

premiação destacou o Programa Acolhimento, que promove uma semana de imersão aos novos colaboradores, estimulando escuta, empatia, pertencimento e uma vivência prática dos valores da empresa.

“Mais do que uma integração, o Acolhimento expressa a nossa forma de cuidar. Somos uma empresa feita por pessoas e para pessoas, e é gratificante ver esse compromisso sendo reconhecido”, afirma Carla Soffiatti, diretora administrativa do Jacomar.

O reconhecimento soma-se à certificação Age Friendly, concedida em 2024 pela Maturi, que destaca as boas práticas com profissionais acima de 50 anos. Hoje, mais de 30% dos colaboradores da loja Afonso Pena fazem parte desse grupo. “Acreditamos que equipes intergeracionais são mais ricas em experiências e mais preparadas para atender diferentes perfis de clientes”, destaca Harri Pankratz, presidente do Grupo Jacomar.

Com 143 colaboradores, a loja Afonso Pena é um retrato da diversidade geracional: 30,7% têm 50 anos ou mais, enquanto 33,6% pertencem à geração millennial (29 a 44 anos). “Acreditamos que equipes intergeracionais são mais ricas em experiências e mais preparadas para atender diferentes perfis de clientes”, completa Pankratz.

Compromisso com as pessoas

Com quase 60 anos de história, o Jacomar se consolida como uma das maiores redes supermercadistas da Região Metropolitana de Curitiba e reforça seu propósito: valorizar o indivíduo, fomentar conexões humanas e transformar a sociedade. Esses compromissos se expressam em ações concretas, como o fechamento das lojas aos domingos, a promoção de um ambiente de trabalho saudável e a construção de relações transparentes com colaboradores, clientes e parceiros.

O Grupo Jacomar conta com 20 lojas e 3 autopostos, distribuídos por Curitiba (9), São José dos Pinhais (6), Piraquara (2), Pinhais (1) e Fazenda Rio Grande (2). São cerca de três mil empregos gerados diretamente, mudando a vida de muitas famílias.

Programação especial

Para celebrar a reinauguração, o Jacomar preparou uma semana especial entre os dias 5 e 9 de agosto. A programação inclui atividades para toda a família: café da manhã de inauguração, bolo comemorativo em diversos horários, personagens infantis, escultura de balões, pintura facial, brinquedos infláveis e distribuição de pipoca e algodão doce.

O Jacomar Afonso Pena fica na Av. Rui Barbosa, 5285 – Afonso Pena, São José dos Pinhais (PR). A loja funciona de segunda a sábado, das 8h às 22h | Não abre aos domingos.