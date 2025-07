Novo Condor é inaugurado em bairro de Curitiba após investimento milionário

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O novo supermercado Condor do Barreirinha inaugura nesta quinta-feira (31), a partir das 8h, na Avenida Anita Garibaldi, nº 6.148, em Curitiba. A abertura contará com um café da manhã oferecido aos primeiros clientes da loja.

Com investimento de R$ 40 milhões, a nova unidade movimenta cerca de 150 empregos diretos e se torna a 101ª loja da rede. Localizada estrategicamente entre o bairro Ahú e a cidade de Almirante Tamandaré, a nova unidade pretende aproximar os serviços da rede dos consumidores da região Norte da capital.

A estrutura conta com 9.200 metros quadrados, sendo 3.400 m² de área de vendas. Ao todo, são 20 checkouts, incluindo quatro caixas de autoatendimento. O estacionamento oferece cerca de 2.500 vagas rotativas, entre cobertas e descobertas.

Entre as novidades da unidade estão os espaços temáticos Mundo Bebidas, com variedade de rótulos alcoólicos e não alcoólicos, e Mundo Saudável, com foco em produtos para dietas restritivas ou estilo de vida saudável.

Com foco em sustentabilidade, a loja utiliza gás glicol e CO₂ nos sistemas de refrigeração, considerados alternativas mais ecológicas. Também é a primeira unidade da rede a contar com um circuito de Retail Media, com painéis de LED posicionados para divulgação de campanhas promocionais e ações dos fornecedores, ampliando a comunicação com os clientes.

Segundo o presidente da rede, Pedro Joanir Zonta, expandir a presença em Curitiba, cidade onde o grupo foi fundado, é uma forma de valorizar o vínculo com os curitibanos. “A inauguração desta nova loja simboliza nossa contínua evolução — de crescer, inovar e investir sempre pensando no benefício dos nossos clientes e no desenvolvimento econômico das regiões onde atuamos”, afirma.

