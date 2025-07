Supermercado tradicional no Pilarzinho encerra atividades

O supermercado Tissi, localizado no bairro Pilarzinho, em Curitiba, fechou as portas nesta segunda-feira (28). O encerramento das atividades na unidade pegou muitos clientes de surpresa, que encontraram as portas fechadas ao chegarem no local.

Sem anúncio nas redes sociais, um cartaz pendurado no supermercado informou a novidade: “Agradecemos por todos esses anos de confiança e parceria. Foi uma honra fazer parte da sua rotina! Estamos encerrando nossas atividades nesta unidade mas continuamos nas lojas do Campo Comprido, Cotolengo e Guaíra. Muito obrigado por nos deixar fazer parte da sua história. Seguimos à disposição com carinho e dedicação!”

Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

Localizado na Rua Raposo Tavares, 250, o supermercado Tissi estava há mais de 20 anos no bairro Pilarzinho. Agora a rede conta com três lojas abertas, nos bairros Campo Comprido, Cotolengo e Guaíra.

