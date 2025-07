Ventos chegam a 69 km/h em Curitiba e provocam 33 quedas de galhos e árvores

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A semana pode até ter começado com céu aberto e temperaturas amenas. Porém, o vento registrado nesta segunda-feira (28) causou estragos em grande parte de Curitiba. De acordo com a Defesa Civil, até às 17 horas, 33 quedas de galhos e árvores foram registradas na capital paranaense.

Em uma das ocorrências, uma árvore caiu em uma casa no bairro Bacacheri. Outros bairros que também registraram quedas foram: Água Verde, Ahu, Alto Boqueirão, Augusta, Boa Vista, Bom Retiro, Campo de Santana, Capão Raso, Caximba, Centro, CIC, Hugo Lange, Jardim Social, Lindóia, Mercês, Novo Mundo, Pilarzinho, Portão, Santa Felicidade, São Francisco, Sítio Cercado e Tatuquara.

De acordo com o boletim da Defesa Civil, a capital enfrenta fortes rajadas de vento desde às 5h30. As principais ocorrências se concentraram em torno de 11h às 13h, chegando a 69 km/h, no Bairro Alto, e a 68 km/h, em Santa Felicidade e Boqueirão.

Velocidade dos ventos em Curitiba

Outros bairros também registraram rajadas acima de 60 km/h, sendo eles:

Boa Vista – 62 km/h;

Cajuru – 64 km/h;

Pinheirinho – 62 km/h;

Portão – 66 km/h;

Tatuquara – 62 km/h;

Novo Caximba – 65 km/h.

Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

Setran fecha rua para cortar galho que caiu em fios

Na tarde desta segunda-feira (28), a Superintendência de Trânsito (Setran) bloqueou a Rua Barão de Antônia, no bairro São Francisco, para cortar e retirar um galho que caiu nos fios elétricos.

O breve bloqueio ocorreu entre as ruas Trajano Reis e Duque de Caxias.

Vídeo: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

Ventania impacta voos no Aeroporto Afonso Pena

De acordo com informações do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), a forte ventania durante a manhã desta segunda causou alterações na rota de três voos.

Dentre eles, apenas um teria saído de Curitiba e iria pousar em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Porém, diante do mau tempo, precisou retornar à capital e aguardar melhores condições para concluir o trajeto.

Outros dois voos que saíram de São Paulo em direção ao estado gaúcho precisaram desviar e pousaram em Curitiba por conta dos fortes ventos. Um teria decolado do aeroporto Galeão com destino a Porto Alegre e, após pousar na capital paranaense e aguardar melhores condições, continuou o trajeto e pousou em segurança no Rio Grande do Sul.

O terceiro saiu do aeroporto de Congonhas com destino a Caxias. Porém, mesmo desviando a rota e parando em Curitiba, o voo retornou à São Paulo.

