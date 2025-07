Perigo na BR-277: motoristas são flagrados dirigindo na contramão

Dois motoristas foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) dirigindo na contramão em um dos trechos mais perigosos da BR-277: a serra de São Luiz do Purunã, em Balsa Nova. O incidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (28), por volta das 12h30, e colocou em risco a vida de dezenas de motoristas que transitavam pelo local.

A situação chegou ao conhecimento das autoridades após vários usuários da rodovia acionarem a PRF, relatando a presença dos caminhões estrangeiros na contramão. A concessionária que administra o trecho também foi alertada sobre o perigo iminente.

Durante o patrulhamento, os policiais receberam imagens que confirmavam as manobras arriscadas e logo localizaram o primeiro veículo: um caminhão Volvo branco com placas bolivianas. O motorista, um homem de 40 anos, já estava fora da cabine quando foi abordado. Submetido ao teste do etilômetro, o resultado foi 0,84 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

A poucos metros dali, a equipe encontrou o segundo caminhão, de cor azul e também com placas da Bolívia. O condutor, de 42 anos, dormia tranquilamente na cabine enquanto seu veículo permanecia estacionado na contramão. O teste de alcoolemia revelou 0,81 mg/l – ambos os valores são mais de duas vezes superiores ao limite que configura crime de embriaguez ao volante, que é de 0,34 mg/l.

Os veículos trafegavam no sentido interior-capital, entre os quilômetros 140 e 136 da BR-277, ameaçando frontalmente outros motoristas que seguiam na direção oposta. Após a abordagem, os dois caminhões foram recolhidos ao pátio da PRF em Balsa Nova, onde as cargas serão devidamente fiscalizadas.

De acordo com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir embriagado é crime de trânsito, com pena de detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição do direito de dirigir. Além disso, os motoristas estão sujeitos à multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por doze meses.

Os dois bolivianos foram presos e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil em Campo Largo, junto com os resultados dos testes de alcoolemia e os caminhões, para o registro da ocorrência.