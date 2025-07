Falha de energia provoca atrasos no Aeroporto Afonso Pena

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O rompimento de alguns cabos de energia no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, provocou o atraso de cinco voos nesta tarde de segunda-feira (28). De acordo com a concessionária Motiva, que administra o terminal, a falta de energia afetou os aparelhos de raio-x, esteiras de bagagem e pontes de embarque. Nenhum voo foi cancelado.

Mesmo com a falha de energia, o aeroporto está iluminado. Segundo a concessionária, as lojas e restaurantes estão funcionando normalmente. Há luz na pista de pouso e também em toda a área de embarque.

+ Leia mais Perigo na BR-277: motoristas são flagrados dirigindo na contramão

Por causa da falta de energia, os aparelhos de raio-x não estão funcionando. Por esse motivo, os passageiros estão passando por uma inspeção manual. Parte dos passageiros foram realocados para a área de embarque internacional – que é menor, com poucos equipamentos. Por esse motivo, houve atraso no embarque.

Segundo a Motiva, a equipe técnica já identificou o rompimento do cabo e trabalha para corrigir a falha. O problema não está relacionado com o fornecimento de energia da Copel. A previsão é de que a energia se reestabeleça no terminal até às 19 horas.