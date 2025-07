Véio da Havan anuncia nova loja gigante no Litoral do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No litoral!

Em visita à cidade de Matinhos, no Litoral do Paraná, nesta terça-feira (29), o empresário Luciano Hang, mais conhecido como Véio da Havan, anunciou a instalação de uma unidade da Havan no município. A expectativa é que a nova loja, a ser instalada no bairro Tabuleiro, gere cerca de 200 empregos diretos.

A proposta prevê a construção de uma megaloja, que contará com a tradicional estátua da liberdade na entrada, amplo estacionamento, praça de alimentação e salas de cinema. No Paraná, as unidades de Arapongas e Pato Branco já oferecem salas de cinema da rede Cine Gracher, parceira da Havan.

>> Véio da Havan visita cidade ao lado de Curitiba em busca da 200ª loja

Durante uma reunião com o prefeito de Matinhos, Eduardo Dalmora, empresários locais, representantes da Associação Comercial e Industrial de Matinhos (ACIMA), comerciantes e moradores da cidade, Hang revelou que o projeto teve início há sete anos, quando surgiu o interesse em construir uma loja na região. Para o início das obras, ainda é necessário cumprir exigências ambientais.

Incentivo gerado pela Ponte de Guaratuba

Segundo o empresário, a escolha por Matinhos está diretamente ligada ao avanço nas obras da Ponte de Guaratuba, que deve transformar a região em um novo polo de desenvolvimento. “Nós procuramos cidades que são polos regionais. Nos impressionamos com o potencial do litoral do Paraná. Quando a gente vem pra cá, vem atrás de nós um monte de outras pequenas empresas”, afirmou Hang.

Em junho, a obra da ponte atingiu 65% de execução. O trecho de acesso a Guaratuba tem aproximadamente 940 metros de extensão, enquanto o trecho que chega a Matinhos conta com cerca de 880 metros.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉