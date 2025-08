UFPR oferta 901 vagas para estudantes de outras instituições

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) abriu 901 vagas para transferência de alunos de outras instituições de ensino superior. As vagas estão distribuídas em 116 cursos, em Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Pontal do Paraná. Os interessados devem se inscrever até 17 horas do dia 4 de setembro, pelo site do Núcleo de Concursos da UFPR.

As vagas são ofertadas por meio do Processo de Ocupação de Vagas Remanescentes (Provar), que visa aumentar a ocupação de vagas na UFPR. A seleção dos candidatos será feita por meio de uma prova de conhecimentos gerais, marcada para o dia 23 de novembro, às 14 horas. A prova terá 60 questões objetivas, das quais 11 serão de Língua Portuguesa e 7 de cada uma das seguintes disciplinas: Inglês, Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia e História.

A taxa de inscrição no Provar Transferência é de R$ 160, mas candidatos que não podem arcar com o valor podem pedir isenção até 23h59 do dia 11 de agosto.

Isenção da taxa do Provar

Podem pedir isenção candidatos que se enquadrem em uma das seguintes situações:

estejam inscritos no Cadastro Único do governo federal ou

tenham cursado o ensino médio integralmente em escola pública ou com bolsa integral em escola particular e, ao mesmo tempo, comprovem renda familiar mensal de até 1,5 salário mínimo.

Como participar do Provar

Para participar do Provar é preciso ter matrícula ativa ou trancada em outra instituição de ensino superior, nacional ou estrangeira, e ter sido aprovado (ou obtido equivalência) em todas as disciplinas do primeiro ano do curso (ou do primeiro e segundo períodos, se o curso for semestral).

Não podem participar: estudantes que tiveram o registro acadêmico na UFPR cancelado por jubilamento, em qualquer tempo; estudantes que, na instituição de origem, trancaram a matrícula por período igual ou superior a três anos ou seis semestres letivos; e estudantes que já concluíram, no curso de origem, mais do que o período máximo admitido para a transferência para a UFPR. O período máximo admitido para cada curso na UFPR está disponível no edital do Provar.

Antes de iniciar a matrícula, os interessados devem verificar no Anexo II do Edital nº 40/2025 quais os cursos considerados afins ao curso em que deseja ingressar na UFPR.

Os candidatos que precisarem de atendimento especializado no dia da prova podem fazer a solicitação até o último dia de inscrições (04/09).

O edital com todas as informações sobre o Provar Transferência 2026 e o Guia de Inscrição no processo seletivo estão disponíveis no site do Núcleo de Concursos da UFPR.

Provar Transferência – principais datas

04/09 (17h) – último dia para inscrições e para pedidos de atendimento especializado

11/08 (23h59) – último dia para solicitar isenção de taxa de inscrição

05/09 – último dia para pagamento da taxa de inscrição

19/11 – divulgação do comprovante de ensalamento para a prova objetiva

23/11 – aplicação da prova objetiva