UTFPR abre inscrições para Vestibular 2026 com mais de 3,8 mil vagas

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) abriu, a partir desta segunda-feira (04), as inscrições para o Vestibular 2026. Ao todo, são 3.873 vagas em 119 cursos de graduação em 13 cidades do Paraná.

De acordo com a instituição, as inscrições ocorrem pelo site até 13 de outubro, com o pagamento da taxa de R$ 150 até o dia seguinte, por PIX ou boleto bancário. A prova deve ser realizada dia 23 de novembro, com aplicação presencial nas 13 cidades:

Apucarana;

Campo Mourão;

Cornélio Procópio;

Curitiba;

Dois Vizinhos;

Francisco Beltrão;

Guarapuava;

Londrina;

Medianeira;

Pato Branco;

Ponta Grossa;

Santa Helena;

Toledo.

O resultado do vestibular está previsto para ser divulgado dia 12 de janeiro de 2026, com a publicação da lista de espera até dia 15 do mesmo mês.

Isenção da taxa de inscrição

Conforme a instituição, o vestibular é destinado a candidatos com ensino médio completo ou a estudantes que o tiverem concluído antes do início do primeiro período letivo de 2026. Além disso, é possível realizar as provas na condição de candidato treineiro, modalidade destinada a estudantes que ainda não concluíram o ensino médio, mas querem adquirir experiência em provas de vestibular.

Até 19 de setembro, é possível pedir a isenção da taxa de inscrição. A solicitação é válida para candidatos com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita.

Para isso, é preciso ter registro e cadastro válido no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O nome deve ser idêntico ao da inscrição e o comprovante a ser apresentado pode ser a Folha-Resumo, emitida pelos Centros de Referência da Assistência Social (Cras), ou a versão digital com código QR.

Vestibular da UTFPR será em novembro

No dia 23 de novembro, será aplicada uma prova de Conhecimentos Gerais, com 40 questões de múltipla escolha, e uma redação dissertativo-argumentativa. Para as questões de língua estrangeira moderna, é permitido escolher entre os idiomas espanhol e inglês no momento da inscrição. O ensalamento estará disponível a partir de 12 de novembro.

+ Leia mais Frente fria traz tempestade e gera dois alertas no Paraná

Candidatos com deficiência ou necessidades educacionais específicas podem requerer adaptações razoáveis, previstas em edital. A demanda pode ser realizada até 13 de outubro, pelo Portal do Candidato, mediante apresentação da documentação comprobatória exigida.